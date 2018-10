Civiltà aliene | così la matematica calcola la possibilità della loro esistenza oltre il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 ottobre 2018) La ricerca dell’intelligenza extraterrestre non si ferma e anzi, in futuro, per trovare prove dell’diin grado di mettersi in contatto con noi, gli sforzi aumenteranno. Ed è in questa ottica che un modello dell’analisi dei segnali rilevati dai radiotelescopi è stato elaborato da due ricercatori Claudio Grimaldi (Politecnico di Losanna) e Geoffrey W. Marcy (Berkeley). Indica che se un solo segnale venisse rivelato nel raggio di 500 anni luce dalla Terra, la nostra galassia pullulerebbe di vita e ospiterebbe almeno 10.000. Descritto sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas), al momento è il metodo più semplice ed economico per scoprire seil Sistema solare esista unacon una tecnologia simile alla nostra. “Ho applicato un teorema di probabilità, noto come teorema di Bayes, alla ricerca di possibili ...