Citroen 2CV | le 5 serie speciali più importanti del mito

Citroën - La 2CV compie 70 anni - FOTOGALLERY : Quello che si apre venerdì 1 ottobre 1948 non è un Salone di Parigi come gli altri. Cè leuforia del dopoguerra, cè lottimismo di unindustria che ha una voglia pazza di crescere e cè, soprattutto, un modello che cambierà i destini del suo costruttore ed entrerà di diritto nella storia dellautomobile. infatti sotto le volte del Grand Palais che, esattamente 70 anni fa, viene mostrata per la volta al pubblico la 2CV, la più piccola delle Citroën , ...

Citroen 2CV : ecco come l’auto più economica ha rivoluzionato il mondo delle quattro ruote [FOTO] : La piccola Citroen 2CV doveva costare poco ed essere estremamente leggera per soddisfare le esigenze di chi non poteva permettersi due auto Tutto ciò che non c’è, non pesa e non costa, devono essersi detti i progettisti, così dal prototipo della 2CV vennero eliminati alcuni elementi: via l’avviamento elettrico, visto che c’era già la manovella o al limite un cavetto a strappo, come nei fuoribordo o nelle motoseghe. Via i fari anteriori: ne ...