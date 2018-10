Cina | #Metoo arriva in tribunale | “Il conduttore tv mi ha molestata” Ma sul banco degli

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Dalla rete alle corti di giustizia. Il fenomeno digiunge a un inatteso punto di svolta in, paese in cui gli abusi sessuali vengono ancora considerati tabù e le denunce socialmente disdicevoli. La scorsa settimana ildistrettuale di Haidian, nella Pechino Ovest, ha informato una 25enne nota solo con il nickname Xianzi che dovrà rispondere delle accuse di “danneggiamento della reputazione e del benessere mentale” sollevate dal suo stesso assalitore. Tutto è cominciato lo scorso luglio quando, incoraggiata dalla testimonianza di molte sue coetanee, la ragazza ha deciso di pubblicare su Internet la propria esperienza di vittima. La storia risale a quattro anni fa quando, al tempo in cui la giovane frequentava gli studi dell’emittente di stato CCTV come tironte, il nototelevisivo, Zhu Jun, le avrebbe messo le mani addosso nel tentativo di baciarla ...