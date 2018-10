Cina e metrò | il Paese costruisce più linee di tutte quelle dell' intero mondo

Spesometro - si avviCina la scadenza del 1 ottobre : ecco come trasmettere le fatture : Si avvicina la scadenza per lo Spesometro: entro il primo ottobre è obbligatorio trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre del 2018 o, per chi ha scelto le scadenze semestrali, per i primi sei mesi del 2018. ecco quali sono i dati da trasmettere e le sanzioni in caso di invio in ritardo della documentazione.Continua a leggere