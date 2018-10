Ciclismo | Tre Valli Varesine 2018 | Valverde a caccia del bis dopo il Mondiale | Nibali ci

Ciclismo – Gp Beghelli - Mollema da applausi : che vittoria per l’olandese della Trek-Segafredo! : Ciclismo – Gp Beghelli, la Trek-Segafredo ha vinto la corsa grazie allo strappo nel finale di Bauke Mollema Ciclismo, dopo il Giro dell’Emilia, è andato in scena oggi il Gp Beghelli, con tanti ciclisti di spessore ai nastri di partenza. I partecipanti hanno dovuto affrontare un percorso lungo 196,3 chilometri, con arrivo a Monteveglio dopo un circuito da effettuare 10 volte all’interno del quale i ciclisti hanno affrontato la ...

Ciclismo – Gp Beghelli : caduta per Mikel Landa - lo spagnolo costretto al ritiro : Che colpo per Mikel Landa: lo spagnolo della Movistar costretto al ritiro al Gp Beghelli 2018 Non c’è pace per Mikel Landa: lo spagnolo della Movistar, ancora non in perfetta forma dall’infortunio procuratosi al Tour de France, a causa di una brutta caduta, è perseguitato dalla sfortuna. A pochi km dalla partenza del Gp Beghelli 2018, attualmente in corso, Landa è stato protagonista di una nuova caduta, che lo ha costretto al ...

Ciclismo : Trofeo Beghelli in diretta streaming dalle ore 15.10 : Dopo la vittoria in solitaria di De Marchi ieri al Giro dell'Emilia, si resta nel bolognese con il Trofeo Beghelli. Cast di altissimo livello: Bernal, Roglic, Landa, Pinot, Cobrelli e Modolo per la ...

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv e streaming : Alle ore 11:45 di oggi prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli (Monteveglio-Monteveglio, 196,3 km). Il tracciato, come da tradizione, è insidioso ma non eccessivamente duro, il che potrebbe permettere ai velocisti bravi anche in brevi tratti di salita di giocarsi tutto in volata. Gli attaccanti, dal loro canto, cercheranno di anticipare con azioni da lontano. L’anno scorso a vincere fu Luis Leon Sanchez, proprio con ...

Ciclismo – Quanta dolcezza in casa Trentin : la tenera sorpresa al campione europeo [FOTO] : Matteo Trentin e la dolce sorpresa… europea: Quanta dolcezza in casa del campione Trentino Matteo Trentin è partito per disputare il Gp Beghelli: il campione d’Europa in carica, prima dell’ultimo allenamento prima della partenza ha ricevuto una piacevolissima sorpresa. Il corridore Trentino ha trovato in casa i suoi due figli con addosso la sua stessa maglia da camione europeo. Una dolcissima sorpresa che riempie ...

Ciclismo Cup 2018 – Dal Giro dell’Emilia alla Tre Valli Varesine : in scena il rush finale : Ultime battute della Ciclismo Cup: rush finale per il ‘Campionato Italiano a squadre’ in tv e sul web con PMG Sport, ecco come seguire le corse Nel weekend e inizio settimana prossima si preparano le ultime battute della Ciclismo Cup 2018, la challenge comprendente tutte le prove italiane di classe HC e 1 incluse nel Europe Tour dell’UCI, per decretare la squadra Campione d’Italia che avrà di diritto l’accesso al Giro d’Italia 2019. Sul ...

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2018 : programma - orari e tv : È giunta alla 98ma edizione la Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. L’appuntamento è fissato per martedì 9, con partenza dalla Città di Saronno e arrivo su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la tradizionale salita del Montello, punto cruciale della corsa. La gara si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Ciclismo, considerato che è una delle ultime opportunità stagionali per i big ...

Ciclismo – Campionato Italiano a cronometro - la Nippo Vini Fantini schiera tre atleti : Questo giovedì 4 ottobre si disputerà il Campionato Italiano a cronometro con partenza e arrivo da Cavour, tre gli atleti a prendere il via in maglia Nippo Vini Fantini Europa OVini: Alan Marangoni, Marco Tizza e Damiano Cima Giovedì 4 ottobre sarà finalmente tempo di campionati italiani a cronometro. Dopo tanta attesa si assegnerà a Cavour, in provincia di Torino, il tricolore dei crono-man. A fare da scenario per la lotta al tricolore ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Nibali si perde tra le retrovie - lo Squalo dello Stretto spiega : 'blackout all'ultimo giro' : Dopo tre Mondiali consecutivi all'attivo, Peter Sagan è perciò stato coStretto a cedere la corona di 'campione del mondo' al caparbio Valverde, che a seguito i durissimi 253 chilometri di sali e ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali si perde tra le retrovie - lo Squalo dello Stretto spiega : “blackout all’ultimo giro” : Vincenzo Nibali commenta la sua prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018, l’azzurro deluso dal risultato ottenuto Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods e Doumoulin. Dopo tre Mondiali ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Brutta caduta per Barguil : il francese costretto al ritiro [VIDEO] : Warren Barguil è caduto durante la prova in linea elite dei campionati del mondo di Ciclismo 2018, il ciclista francese vittima di una banale caduta in curva Warren Barguil, ciclista della formazione francese, a 104 chilometri dal traguardo della prova in linea elite del Mondiale di Ciclismo 2018 è caduto. Il corridore, che avrebbe potuto rappresentare una pedina importante per la gara Julian Alaphilippe, è scivolato in curva ed è caduto ...

Ciclismo - Mondiali 2018 in tv : a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv e streaming : E’ giunta l’ora di godersi l’ultima giornata, la più attesa, dei Mondiali di Ciclismo su strada 2018. In scena sulle strade del Tirolo austriaco la prova in linea élite maschile che assegnerà l’oro iridato, nonché la maglia arcobaleno da portare sulle spalle per tutto il corso della stagione successiva, indossata da tre anni a questa parte dallo slovacco Peter Sagan, il quale faticherà tantissimo per conquistare un ...