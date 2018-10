Childhood’s End | sul 20 una misteriosa invasione aliena farà disprezzare la giovinezza

davidemaggio

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Childhood's End: Julian McMahon La Terra subisce la pacificadi un gruppo di alieni, i Superni, Overlords in inglese, che affermano di essere sbarcati sul pianeta degli umani per portare pace e sicurezza. Ma sarà davvero così? E’ questo l’inquietante interrogativo alla base della miniserie Childhood’s End, trasmessa in Usa nel 2015 dal canale via cavo specializzato in produzioni di fantascienza Syfy, che arriva stasera per la prima volta in chiaro alle 23.15 sul 20 (prima tv assoluta per l’Italia nel 2017 su Premium Action). Tre episodi della durata di due ore, ispirati al romanzo ‘Le guide del tramonto’ di Arthur C. Clarke e diretti da Nick Hurran, già alla guida di Doctor Who e Sherlock, che andranno però in onda divisi in sei appuntamenti dal lunedì al venerdì in seconda serata. Se il punto di partenza della serie non brilla certo per originalità, dato che quello ...