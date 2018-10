Chiara Ferragni e la sua acqua griffata | una bottiglietta 8 euro | scoppia la polemica sui

L'ACQUA DI Chiara Ferragni COSTA 8 EURO/ Foto : bottigliette in limited edition sold out : sui social è polemica : CHIARA FERRAGNI ha prestato il suo volto per una linea di un noto brand di acque minerali. La bottiglietta, prodotta in limited edition, è disponibile al costo di 8 EURO.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:49:00 GMT)

Chiara Ferragni - in vendita a 8 euro la sua bottiglia d'acqua griffata : web in rivolta : Insomma, Chiara Ferragni non manca mai di far discutere, anche nel mondo dell'acqua, che qualcuno evidentemente ritiene di poter acquistare nonostante il prezzo fuori mercato. Le edizioni limitate di ...

Chiara Ferragni e Fedez avvistano Ufo a Los Angeles - quella luce nel cielo e… : FUNWEEK.IT - Grande, grandissimo stupore la sera del 7 ottobre nei cieli di Los Angeles e dintorni quando l'oscurità californiana è stata squarciata da una misteriosa luce...

Chiara Ferragni E FEDEZ - QUANTO GUADAGNANO?/ Patrimonio milionario per entrambi - ma l'influencer... : QUANTO guadagnano CHIARA FERRAGNI e FEDEZ? La coppia più social del momento porta a casa milioni di euro, ma ecco chi è il più ricco tra l'influencer e il rapper.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro collezione di orologi da far invidia ai più ricchi del mondo : Un nuovo, divertente episodio della saga dei 'Ferragnez': Fedez e Chiara Ferragni, in compagnia del piccolo Leone, sono infatti tornati a Los Angeles, nella casa posseduta da una delle...

Chiara Ferragni - ospite da Cattelan - parla degli haters : “Le mamme sono terribili - pensano di sapere tutto”. Leggi la sua intervista : Chiara Ferragni, ospite martedì 2 ottobre della seconda puntata di “EPCC A Teatro” in onda su Skyuno, ha parlato L'articolo Chiara Ferragni, ospite da Cattelan, parla degli haters: “Le mamme sono terribili,pensano di sapere tutto”. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chiara Ferragni - Rosanna Cancellieri a Vieni da me va all'attacco : «Che orrore - non la voglio neanche vedere» : Rosanna Cancellieri e la battuta al vetriolo su Chiara Ferragni . La giornalista, ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato il suo incontro con la moda: 'Mi invitavano sempre alle sfilate e ...

Chiara Ferragni prepara le valigie : ecco il suo super guardaroba. E per le scarpe.. : Chiara Ferragni pronta per la partenza prepara le valigie e mostra il suo super guardaroba. Chiara Ferragni, neo moglie di Fezez, fa spola fra Parigi, Milano e l?America, destinazione...

«EPCC» : la prima volta di Chiara Ferragni in tv dopo il «sì» : EPCC a Teatro: Chiara FerragniEPCC a Teatro: Chiara FerragniEPCC a Teatro: Chiara FerragniA poco più di un mese dalle principesche nozze di Noto, l’aria rarefatta d’estate e centinaia di smartphone accesi, Chiara Ferragni si concede la prima intervista televisiva con la fede al dito. Lo fa nella seconda puntata di EPCC a Teatro, il programma di Alessandro Cattelan riproposto sul palco del Teatro Parenti di Milano e in onda tutti i ...

Epcc a Teatro – Chiara Ferragni sincera : “tra gli hater le peggiori sono le mamme” : Chiara Ferragni questa sera sarà ospite a Epcc a Teatro: di fronte ad Alessandro Cattelan l’imprenditrice digitale parlerà di ‘mamme’ Chiara Ferragni a Epcc parla di mamme. L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia sarà protagonista nel programma di Alessandro Cattelan questa sera e nel talk show di Sky Uno racconterà di Leone, Fedez e del suo matrimonio da favola a Noto. L’influencer ha anche ...

Epcc - Cattelan intervista Chiara Ferragni : “Gli haters peggiori? Le mamme - sono terribili”. In studio anche Roberto Mancini : Torna stasera, alle 21.15 su Sky Uno, Epcc A TEATRO, lo show di Alessandro Cattelan, in prima serata dal Franco Parenti di Milano. La puntata di debutto di martedì scorso, con la modella e attrice Emily Ratajkowski e il cantante dei TheGiornalisti, Tommaso Paradiso, è stata vista da 766 mila spettatori medi. Questa volta, sul palco, saliranno Chiara Ferragni e l’allenatore della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, a cui si aggiungerà ...