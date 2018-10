Chi è l' uomo del video contro il sindaco di Riace condiviso da Salvini

Getta la figlia di 6 anni dal balcone - l'uomo aveva perso la patria potestà : ha risChiato il linciaggio : Dramma della follia in un condominio nel quartiere Paolo VI a Taranto . Al culmine di dissidi che duravano da tempo, sfociati nella perdita della potestà genitoriale, un uomo ha preso la propria ...

Mourinho insulti e risChio esonero : "Figli di putt..."/ Video - Special One accerChiato : "caccia all'uomo" : Mourinho esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle nel primo tempo, lo Special One rimonta due gol di svantaggio e risponde ai critici: Mou è ancora vivo.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:23:00 GMT)

MENINGITE - UOMO INFETTO NELLA "DISCOTECA DEL SESSO"/ Berlino - paura contagio dopo party fetish : 100 a risChio : Un UOMO in gravi condizioni è stato ricoverato a Berlino a causa della MENINGITE batterica: si teme il contagio tra i clienti di un night club della città: il consiglio.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:40:00 GMT)

Uomo investito sulle strisce pedonali a Roma. I testimoni : "La moglie non smetteva di urlare - Chiedendo aiuto" : Un Uomo di 54 anni è morto investito da un bus turistico in via Cavour, nel centro di Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto alle 11 circa, all'altezza del civico 221. La dinamica è da accertare, ma sembrava che l'Uomo stesse attraversando sulle strisce. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo I Trevi. Chiusa via Cavour, da Largo Visconti Venosta a via degli Annibaldi."Ho sentito le ...

Bacio gay al Grande Fratello Vip - Francesco Monte confessa : “Un uomo mi ha messo la lingua in bocca”. Di Chi si tratta : Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte è il personaggio che sta segnando questa terza edizione del reality-show di Canale 5. Il siciliano, ex tronista di Uomini e Donne, è sempre al centro del mondo dei gossip per la sua ‘storia’ con Giulia Salemi che stenta a decollare. Tra alti e bassi, però, in queste prime due settimane di convivenza le fondamenta sembrano esser state messe. Anche perché, come rivelato dalla mamma ...

L'Inter ha il volto di Nainggolan - ma per Spalletti c'è anche un altro uomo Chiave : Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche l'importanza di Marcelo Brozovic. 'Destini che Radja Nainggolan ha ribaltato in Olanda, 90 km dalla sua Anversa. Il Ninja è la faccia ...

“Flirtano parecChio”. Kate Middleton - quell’uomo che fa infuriare William : William e Kate, Kate e William: ah, che coppia perfetta. Che amore da favola, il loro. Questa è l’apparenza. Però va detto: tra loro non è andato sempre tutto rose e fiori. Nel marzo del 2007 i due si separarono per un periodo e frequentarono entrambi altre persone. C’è un uomo che Kate frequentò in quel periodo che fece perdere le staffe a William. Ma chi è quest’uomo misterioso? Facciamo un passo indietro: all’inzio di questa ...

Intervista – Marco Taisch : «Chi è tecnofobo sbaglia perchè non sa leggere ed interpretare la storia dell’uomo» : La digitalizzazione è un fenomeno trasversale che costituisce una rivoluzione culturale, prima ancora che tecnologica, un cambiamento veloce e di difficile decodificazione capace di porci di fronte a nuovi interrogativi circa il nostro futuro interessando temi quali l’etica, il mercato del lavoro e la formazione. Le fabbriche sono sempre più digitali ed interconnesse, la quarta rivoluzione industriale si sta facendo sempre più strada ed ...

L'uomo che uccise Don Chisciotte/ Il film con un'idea sulla vita e sul cinema firmate Terry Gilliam : Arrivato nelle sale dopo diversi anni di gestazione, il nuovo film di Terry Gilliam esprime un'idea sulla vita e sul cinema con l'impronta del regista. LEONARDO LOCATELLI(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 06:11:00 GMT)

Il cacciabombardiere sbuca dal nulla e sfiora l’uomo sulla pista : il volo a poChi metri dal suolo è impressionante : In Ucraina un Sukhoi Su-24M, un cacciabombardiere supersonico a due posti, ha volato a pochissimi metri dalla pista della base militare Starokostiantyniv, sfiorando la testa di un uomo. Il video è stato pubblicato sul canale Youtube MilitaryAviation InUa. L'articolo Il cacciabombardiere sbuca dal nulla e sfiora l’uomo sulla pista: il volo a pochi metri dal suolo è impressionante proviene da Il Fatto Quotidiano.

Demenza - ictus e Parkinson : un uomo su tre e una donna su due a risChio : Università, tre atenei italiani tra le 200 migliori al mondo: ecco quali sono Lo studio si è basato sull'analisi di dati clinici relativi a 12.000 persone dai 45 anni i su, tutti partecipanti all'...

«Uomini e Donne» : Chi è David Scarantino - l'uomo che ha affascinato le dame del Trono Over - : Ogni anno a « Uomini e Donne » Over si parla molto di Gemma Galgani , ma un po' meno di tutte le storie che ruotano attorno a quel mondo. In realtà, le faccende delle dame e dei cavalieri sopra i 40 anni più interessanti sono anche quelle di cui si parla meno. In questa stagione, uno dei personaggi più affascinanti , senza ombra ...

Chi è Mimmo Lucano - l'uomo del "modello Riace" che ha fatto litigare Salvini e Saviano : Domenico "Mimmo" Lucano, da sindaco di Riace a fautore - secondo la rivista Fortune - del "miracolo" dell'accoglienza e creatore del cosiddetto "modello Riace". Oggi agli onori della cronaca per l'arresto, il primo cittadino del piccolo comune jonico ha una storia lunga 14 anni, fatta di 3 mandati da sindaco, intimidazioni, battaglie e scontri con le istituzioni.MODELLO RIACE - A suo carico l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina, ...