Chi dorme non piglia pesci | i personaggi famosi che dormono poco e hanno successo

Milan-Chievo - le pagelle : Suso è ispirato - Kessie si addormenta sul gol : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Non ha colpe sul gol di Pellissier. ABATE 6.5 Copre in fase difensiva e più volte si propone in attacco. MUSACCHIO 6 Tiene Pellissier, ma prima dell'intervallo gli sfugge ...

USA - senzatetto si addormenta : dipendenti lo svegliano con una secChiata d'acqua (VIDEO) : Jeremy Dufresne, un senzatetto, si era addormentato all'interno di un locale pubblico di Syracuse, New York, quando alcuni impiegati dell'attivita' hanno pensato furbescamente di svegliarlo con una gelata secchiata d'acqua. L'uomo si è risvegliato di colpo trovandosi zuppo d'acqua ed impossibilitato a cambiarsi, ovviamente per le proprie condizioni economiche più che precarie. [VIDEO] I dipendenti svegliano il senzatetto Le immagini sono state ...

F1 - Hamilton non dorme sugli allori : “avverto tanta pressione - non abbiamo la macChina più forte” : Il pilota della Mercedes ha parlato della situazione nel Mondiale, sottolineando come non abbia mai avvertito così tanta pressione Trenta punti di vantaggio non lasciano tranquillo Lewis Hamilton, che continua a tenere alta l’attenzione per evitare di farsi sorprendere da Vettel e dalla Ferrari. Photo by JOHN THYS / AFP La vittoria di Monza ha aumentato le chances del britannico di vincere il quinto titolo mondiale, ma la prudenza ...

Obama : 'Con Trump a risChio la democrazia'. E lui risponde : 'Durante il discorso mi sono addormentato' : Mai fino ad oggi lo aveva citato per nome, descrivendolo come un bullo intento a dividere il Paese e a diffondere un senso di paura e di rabbia in America e nel mondo. Una persona prepotente contro ...

Il risChio dell'infarto cresce quando si dorme solo cinque ore : fabio di todaro prevenzione/1 Chi dorme cinque ore per notte, o meno, viaggia a braccetto con una probabilità più alta di essere colpito da un infarto rispetto a coloro che riposano tra le sei e le ...

Belgio - bambina di 2 mesi attaccata dai topi mentre dorme : le rosicChiano la manina : Un drammatico episodio [VIDEO]che senza ombra di dubbio lascera' senza parole il lettore. Gia', perché quanto accaduto nella cittadina di Solre-sur-Sambre, sezione del comune di Erquelinnes, in Belgio, ha veramente il sapore del surreale e vede protagonista in negativo purtroppo una bambina di appena due mesi, precisamente di sette settimane. Quest'ultima, infatti, è stata attaccata dai topi mentre stava riposando all'interno del suo lettino a ...

La notte perfetta è di 6-8 ore : cosa si risChia dormendo di meno (o di più) : Secondo gli esperti non bisognerebbe mai dormire meno di sei ore o più di otto: in entrambi i casi esistono ripercussioni...

Firenze - si vendica del marito violento che russa picChiandolo col mattarello mentre dorme : L’episodio è accaduto in una abitazione nell’hinterland fiorentino. La donna non riusciva a dormire perché il marito continuava a russare e alla fine, probabilmente esasperata da quella situazione ma anche dagli atteggiamenti violenti dell'uomo, ha preso un mattarello e lo ha colpito alla testa.Continua a leggere

In aereo con la moglie - molesta la vicina di posto che dorme : indiano risChia l’ergastolo : Un 35enne indiano residente negli Stati Uniti ha molestato la vicina di posto mentre viaggiava con la moglie a bordo di un volo della Spirit Airlines diretto da Las Vegas a Detroit. L"uomo, residente in America con un visto di lavoro, si chiama Prabhu Ramamoorthy ed é attualmente in stato di arresto con l"accusa di molestie sessuali. Secondo il tribunale del Michigan l"uomo rischierebbe persino l"ergastolo.Salito a bordo dell"aereo in compagnia ...

Si addormenta in aereo - al risveglio scopre che un uomo le aveva slacciato gli abiti e la stava molestando. L'uomo risChia l'ergastolo : Un uomo, accusato di aver spogliato e palpato una donna mentre era addormentata su un volo della Spirit Airlines, potrebbe trascorrere il resto dei suoi giorni in prigione. Stando a quanto riportato dalla CNN, l'indiano Prabhu Ramamoorthy, 35 anni, è stato accusato di molestia sessuale e, secondo il tribunale del Michigan, rischia l'ergastolo: la sentenza definitiva è prevista per dicembre.L'uomo si trova negli Stati Uniti con un ...

Salute - studio : Chi dorme poco è più solo e isolato : Secondo ricercatori della University of California Berkeley, dormire poco e male ci fa sentire più soli e ci allontana dalla vita sociale: è stato studiato un gruppo di 18 persone in due “modalità” diametralmente opposte, dopo una buona notte di riposo e dopo una notte di sonno interrotto. Ai volontari – spiega il Guardian – è stato proposto un videoclip di persone che si avvicinavano verso di loro, e gli è stato chiesto ...