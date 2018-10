Chi dà retta alle sirene? Auser | informazione e disinformazione nell' era del web

Pomodori e caporalato : Coldiretti anche se direttamente interessata si Chiama fuori e accusa ai supermercati. L'analisi della situazione : ... senza alcuna possibilità di essere smentiti, che il prezzo del pomodoro pagato dalle aziende italiane di trasformazione, in particolare del Bacino Centro Sud, agli agricoltori è il più alto al mondo,...

DIRETTA / Atp Shanghai 2018 CecChinato Simon (6-7) streaming video e tv : Monfils e Tsitsipas al 3^ set : DIRETTA Atp Shanghai 2018, streaming video e tv: Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono i nostri due rappresentanti nel torneo di tennis di categoria Master 1000, forfait di Fognini e Nadal(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Loretta Goggi signora della tv e regina di eleganza (c’è solo da inChinarsi) : 68 anni di bellezza, talento, ma soprattutto umanità: Loretta Goggi è la vera signora indiscussa della tv. Showgirl, attrice, doppiatrice, cantante, conduttrice e imitatrice: in poche parole un’artista a tutto tondo. Dagli anni Sessanta, Loretta Goggi è sulla cresta dell’onda con un’eleganza, una forza e un’integrità, che sono ormai rare e difficili da trovare. Era il 1963 quando incise la sua prima canzone, dando inizio ...

Mara Venier e Barbara D'Urso si punzecChiano in diretta televisiva : La sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sta avendo degli effetti a dir poco inaspettati. Le due signore del piccolo schermo non fanno altro che scambiarsi frecciatine in diretta televisiva e anche questo pomeriggio abbiamo visto che c'è stato uno scambio di battute a distanza che non è passato inosservato e che ha fatto molto discutere sui social network. [VIDEO] Tensione in diretta tv tra Barbara D'Urso e Mara ...

Atp Shanghai 2018/ Diretta CecChinato Simon - Seppi Mannarino streaming video e tv - orario dei match (tennis) : Diretta Atp Shanghai 2018, streaming video e tv: Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono i nostri due rappresentanti nel torneo di tennis di categoria Master 1000, forfait di Fognini e Nadal(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 01:10:00 GMT)

Domenica In – Quarta puntata del 7 ottobre 2018 – Alessandra Amoroso - Loretta Goggi tra gli ospiti. Talk - interviste - gioChi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quarta puntata del 7 ottobre 2018 – Alessandra Amoroso, Loretta Goggi tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi e ...

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI/ Diretta streaming video : “I giovani si sentano protagonisti nella Chiesa” : SUPPLICA ALLA MADONNA di POMPEI per la festa della Maria Vergine del Rosario: Diretta streaming video, preghiera sotto la pioggia per migliaia di fedeli. Celebra Cardinal Zenari(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:48:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Ravenna corsaro al RecChioni! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B, che oggi propongono gran parte delle partite della 5^ giornata (7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:19:00 GMT)

Buona Scuola - la sua lenta agonia : presto abrogate Chiamata diretta e ambiti territoriali : Pubblichiamo il comunicato stampa dell’Anief circa la prossima ‘cancellazione’ di due importanti capisaldi contenuti nella Buona Scuola di Matteo Renzi: la chiamata diretta e gli ambiti territoriali. Finalmente si dirà addio alla procedura della chiamata diretta e agli ambiti territoriali, introdotti nel 2015 con la Buona Scuola di Renzi. Nel caso degli ambiti territoriali, questi hanno rappresentato per le scuole e per i ...

DIRETTA / Pesaro Pistoia (risultato live 57-58) streaming video e tv : Rimonta dei marChigiani : DIRETTA Pesaro Pistoia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 1^ giornata di campionato (oggi 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:38:00 GMT)

Milan - Chievo 3-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Milan - Chievo 3-1 , 2' T, 2' tempo 41' in campo Laxalt per Rodriguez 41' angolo conquistato dal Chievo ...

Milan-Chievo 3-1 La Diretta Pellisier accorcia le distanze : Questo pomeriggio a San Siro Milan e Chievo si incontrano per l'ottavo turno di Serie A della stagione 2018/2019: i rossoneri chiedono strada ai veneti per proseguire sulla strada della guarigione, ...

Diretta/ Milan Chievo (risultato live 3-1) streaming video e tv : Pellissier risponde a Bonaventura! : Diretta Milan Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Milan-Chievo 3-0 La Diretta Bonaventura confenziona il tris : Questo pomeriggio a San Siro Milan e Chievo si incontrano per l'ottavo turno di Serie A della stagione 2018/2019: i rossoneri chiedono strada ai veneti per proseguire sulla strada della guarigione, ...