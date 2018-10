wired

: Charlie Cox: “Con Daredevil ho capito che tutti possiamo essere eroi nella vita comune”… - MilanoCitExpo : Charlie Cox: “Con Daredevil ho capito che tutti possiamo essere eroi nella vita comune”… - AliceZuccaro : Volevo solo dire che Charlie Cox era alla Milano Games Week e io a lavoro. Che vita infame. #Milangamesweek #charliecox #daredevil - nhlrox : RT @DaemoeWolf: Oggi ho incontrato il diavolo di Hell’s Kitchen, #Daredevil in persona: Charlie Cox! Ne parlerò su @GameSoulBlog https://t.… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) “Ok, forse questa non è l’immagine giusta per l’Italia!”. Così esordisceCox guardando la locandina concrocifisso, il personaggio che l’attore interpreta nell’omonima serie di Netflix, che troneggia nel panel tenutosi alla Milan Games Week. L’attore è infatti volato dal Comic Con di New York direttamente in Italia in occasione dell’imminente arrivo della terza stagione che debutterà il 19 ottobre su Netflix. Una stagione in cui il Diavolo di Hell’s Kitchen si troverà in una posizione di forza ben diversa rispetto al passato. Matt Murdoch è rimasto ferito nel fisico e nello spirito dagli eventi di The Defenders, il suo principale antagonista, Wilson Fisk, si prepara a vendicarsi e all’orizzonte si palesa un nuovo avversario: Bullseye. Cox, sappiamo che oscurità e religione saranno temi importanti in questa terza stagione, che ci sono alcune tematiche prese ...