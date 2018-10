Cgil | con l' ok di Camusso passo decisivo di Landini al vertice

Perché la Confindustria - e la Cgil - sono preoccupate : Roma, 7 ott., askanews, - Dei circa 37 miliardi di euro della manovra in provvedimenti sulla crescita ci sono 4 miliardi: 'questa è la parte che a noi preoccupa', ha avvertito il presidente di ...

Io - ex Cgil - faccio il tifo per Colla - contro Landini - per il dopo Camusso : Quando sono entrato in Cgil , alla Fiom di Bologna, nel 1965, Vincenzo Colla aveva tre anni. E ne aveva compiuti poco più di venti quando " dal 1980 al 1985 " ho diretto la Cgil dell'Emillia Romagna , ...

CONGRESSO FILLEA Cgil L'AQUILA : VERROCCHI SEGRETARIO - ''CACCIARE MAFIOSI - NON MIGRANTI. POLITICA LONTANA'' : ... che ricostruisce la storia del sito, ripercorrendo anni di lotte e incontri sindacali volte a salvare i lavoratori, le famiglie e l'economia dell'intero territorio, legata indissolubilmente al ...

CONGRESSO FILLEA Cgil CEMENTIFICIO DI CAGNANO - ''SIMBOLO DI LOTTE E VITTORIE'' : ... ripercorrendo anni di LOTTE e battaglie per salvare le 100 famiglie e l'economia del territorio, strettamente legata al CEMENTIFICIO', prosegue Cristina Santella. 'Con il CONGRESSO, dunque, vogliamo ...

La Flc Cgil è con Mimmo Lucano - senza se e senza ma. Ecco perché : Siamo costernati e inquieti dinanzi al provvedimento della procura di Riace, che ha disposto la restrizione della libertà personale di Mimmo Lucano, sindaco di quel comune. Nonostante il rispetto che portiamo alla magistratura, il provvedimento appare abnorme e probabilmente non dettato dalle esigenze previste dal Codice Penale.Attendiamo, tuttavia, che la giustizia faccia il suo corso con la massima celerità e il massimo rigore, ...

Cgil - congresso : parla Colla - il candidato che Camusso non vuole : Impossibile parlare della nomina del nuovo segretario del principale sindacato italiano, senza tener conto dei suoi rapporti con la politica. Colla chiarisce dunque qual è il suo pensiero sull'...

"Bene il 2 - 4% - ma più investimenti" La Cgil apre con riserva al Def : "Il rapporto deficit/Pil al 2,4% non è un’operazione da criticare. Va letta nelle proprie finalità. Ha senso ragionare di misure espansive e provare a forzare la flessibilità in sede europea se l’operazione che si fa è anticiclica, collocando cioè risorse per gli investimenti, perché se non si rimette in moto l’economia in maniera strutturale, anche sul lavoro, quelle ...

Vertenza ARIT - Cgil- FP Cgil Abruzzo indicono Stato di Agitazione del Personale dipendente : Teramo - Le scriventi Segreterie, sentita l'assemblea dei lavoratori che in data odierna si è espressa favorevolmente a maggioranza , dichiarano lo Stato di Agitazione del Personale dipendente dell’ARIT e pertanto, secondo le norme vigenti, chiedono la convocazione del tavolo di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive presso la Prefettura di Teramo. La motivazione di tale decisione è il mancato riscontro alle ...

Congresso Cgil - Vincenzo Colla lancia la sfida a Maurizio Landini : Sono le 14. Sotto il sole e fra le bellissime chiese barocche, la festa della Cgil si avvia alla conclusione. La maggior parte dei dirigenti del primo sindacato italiano sono a pranzo nei ristoranti e bistrot con affaccio sulla centralissima piazza S. Oronzo. Sembra tutto tranquillo, c'è soddisfazione per una kermesse riuscita bene, con una certa partecipazione ai dibattiti e alle lectio magistralis, e si aspetta solamente l'evento che ...

Papa : Palermo; Pagliaro - Cgil - - le parole del Pontefice siano un monito ad andare oltre le parole con le azioni concrete : ... 15 set- "Ci auguriamo che le parole di Papa Francesco siano un monito soprattutto nei confronti della politica e spingano al fare concreto, andando oltre annunci e vuote parole, per innescare ...

Le Giornate del Lavoro della Cgil dal 13 al 16 settembre. Incontri - dibattiti - mostre e spettacoli sul tema "Democrazia è..." : Tornano a Lecce le Giornate del Lavoro della Cgil. Il sindacato nazionale per il terzo anno consecutivo organizza nel Salento la manifestazione che mette al centro i temi del Lavoro, dei diritti e delle grandi trasformazioni sociali ed economiche con dibattiti, Incontri, presentazioni di libri, mostre, cinema e spettacoli. "Democrazia è" è il titolo della quinta edizione che si svolgerà dal 13 al 16 settembre in diversi ...

Cgil Perugia - congresso per gli oltre 80mila iscritti : Perugia Una grande prova di democrazia nel mondo del lavoro che ha già coinvolto direttamente oltre 20mila lavoratrici e lavoratori della provincia di Perugia e che ne coinvolgerà altre migliaia nelle prossime settimane. Sta entrando nel vivo ...