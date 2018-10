Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip

“Iannone? La verità su mia sorella”. Cecilia Rodriguez svela tutto su Belen Rodriguez : Belen Rodriguez come sta? A fare il punto della situazione e aggiornare i fan della nota showgirl argentina ci pensa la sorella Cecilia. Ospite di Mattino Cinque, intervistata da Federica Panicucci, l’argentina più piccola, ex di Francesco Monte e attuale fidanzata di Ignazio Moser, non si è sbilanciata più di tanto. Anzi, a dirla tutta ha mantenuto parecchio riserbo sulla storia d’amore naufragata tra Belen e Andrea Iannone. ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez : ‘Francesco Monte? È ora che volti pagina’ : “Sarebbe anche arrivata l’ora di voltare pagina, ma soprattutto per lui! Speriamo che questo inizio sia stato un metabolizzare un dolore, un distacco e ora scriva una storia nuova”. Chi parla è Ignazio Moser, che ospite di Mattino cinque lunedì 8 ottobre dà la sua opinione su Francesco Monte, che nella casa del Grande Fratello Vip 2018 versa ancora lacrime per Cecilia Rodriguez (QUI il video). E proprio Chechu, con Moser nello ...

Grande Fratello Vip : Cecilia Rodriguez nella Casa per una sorpresa : GF Vip, la Marchesa svela: “Cecilia Rodriguez entrerà nella Casa” La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ha svelato a Silvia Provvedi, Fabio Basile e l’adoratissimo Elia Fongaro che Cecilia Rodriguez entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. A distanza di un anno, ci sarà un nuovo confronto televisivo tra la sorella di Belen Rodriguez e l’ex fidanzato di Francesco Monte? Qualche giorno fa il bel tarantino ha ...

Cecilia Rodriguez : a Francesco Monte - “Meglio volti pagina” (VIDEO) : Cecilia Rodriguez non entrerà al GF Vip 3 per consolare l’ex fidanzato Francesco Monte. In due settimane l’ex isolano e protagonista del canna-gate ha parlato spesso dell’ex compagna ed ha manifestato ancora un forte dolore per via della loro rottura. A Mattino 5 sono intervenuti invece Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che progettano già matrimonio e vagonate di figli. Cecilia Rodriguez pronta al matrimonio con Ignazio ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano dei loro momenti di crisi : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per il matrimonio? Sorridenti, innamorati e vivaci, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati al centro della seconda parte di Mattino 5. Federica Panicucci ha accolto le confidenze della coppia, cercando di capire se i due ex gieffini sono pronti per il grande passo. Cecilia e Ignazio non hanno svelato se presto convoleranno a nozze, la Rodriguez però ha ammesso di essere pronta per avere un ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Mattino 5 : "Francesco Monte? E' il caso che volti pagina" (video)

Cecilia Rodriguez - INCONTRO CON FRANCESCO MONTE?/ Il ritorno al Grande Fratello Vip : l'annuncio della Marchesa : CECILIA RODRIGUEZ è ancora al centro dei pensieri di FRANCESCO Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Francesco Monte/ Tra il flirt con Giulia Salemi e il ricordo di Cecilia Rodriguez (Grande Fratello Vip 2018) : Francesco Monte, finalmente si sta meritando il riscatto dopo il caso canna-gate che gli era costato L'isola dei Famosi. Scoppierà l'amore con Giulia Salemi? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Il ritorno di Cecilia Rodriguez al Gf Vip: la confessione della Marchesa nella notte Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip? Molto probabilmente sì. A volerla nella Casa più spiata d'Italia è la Marchesa Daniela d'Aragona. Lei e Chechu sono grandi amiche e la Marchesa l'ha inserita nella lista dei personaggi famosi che vorrebbe incontrare

