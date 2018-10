Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al veleno contro Francesco Monte | ' Deve voltare pagina'

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : «Per Francesco Monte è ora di voltare pagina» : 'Per Francesco Monte sarebbe anche arrivata l'ora di voltare pagina, lo diciamo soprattutto per lui'. Sono decisamente stizzite le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser riguardo l'ex ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta terza puntata : quattro in nomination - in arrivo Cecilia Rodriguez? : di Ida Di Grazia Ci siamo, la terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiremo in diretta su Leggo.it , sta per cominciare e c'è tantissima carne al fuoco. In nomination ci sono quattro vip, ...

‘Mattino 5’ : ospiti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno commentano Francesco Monte al GF Vip. Leggi le loro parole : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti da Federica Panicucci a Mattino Cinque, hanno commentato l’esperienza di Francesco Monte al Grande L'articolo ‘Mattino 5’: ospiti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno commentano Francesco Monte al GF Vip. Leggi le loro parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona e l'agguato a Francesco Monte : Cecilia Rodriguez entrerà nella casa : Cecilia Rodriguez tornerà nella casa del Grande Fratello Vip . A svelare il suo ruolo è proprio la Marchesa d'Aragona che, parlando con Elia Fongaro e Fabio Basile , ha rivelato che è stata proprio ...

Mattino Cinque - la rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. 'Ora deve...' - Cecilia svela la verità : Cecilia Rodriguez è stata ospite nella puntata odierna, di lunedì 8 ottobre, di Mattino Cinque . Di fronte alla sorella di Belen, la padrona di casa Federica Panicucci non ha potuto fare a meno di ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e lo scontro con Ivan Cattaneo per Cecilia Rodriguez : L'ex tronista sbotta contro il cantante bergamasco per i riferimenti continui alla storia tra Cecilia e Ignazio Moser

Gf Vip - Cecilia Rodriguez in Casa? Un concorrente ha chiesto di incontrarla : La Marchesa d'Aragona ha rivelato di aver messo proprio il nome della Rodriguez junior nella lista di persone care che le...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez potrebbe entrare nella casa a chiederlo è proprio un concorrente : Cecilia Rodriguez rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2018. A rivelare quella che è più di un’indiscrezione è la Marchesa Daniela d’Aragona L’ex fidanzata diFrancesco Monte potrebbe entrare addirittura questa sera durante la diretta della puntata.Un rientro che potrebbe turbare la neo coppia Francesco Monte – Giulia Salemi. A richiedere la sua presenza è stata la Marchesa che con Chechu ha un rapporto d’amicizia ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez stasera rientra nella Casa : «Cecilia Rodriguez entra in Casa per me e se non va bene a qualcuno ... chi se ne frega». Le parole di fuoco sono quelle della Marchesa Daniela d’Aragona che durante la notte si è lasciata andare ad uno sfogo. Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe quindi rientrare, a un anno di distanza, Cecilia Rodriguez . Al momento, in realtà, il desiderio della Marchesa è piuttosto remoto ma non improbabile, perchè l'ex ...

La sexy Cecilia Rodriguez a Mattino 5 : “Belen e Iannone? Non li vedo da un pò” [FOTO] : 1/19 Foto Instagram ...

GF VIP 3 - Cecilia Rodriguez rientra nella casa per la Marchesa d'Aragona? : Chi non muore, si rivede? Cecilia Rodriguez potrebbe tornare a calcare il terreno di gioco della casa del Grande Fratello Vip, che l'ha ospitata insieme al suo attuale compagno Ignazio Moser nella scorsa edizione del reality. Nuovo concorrente, sorpresa poco gradita per il suo ex Francesco Monte, lasciato proprio in diretta nazionale durante una diretta di qualche mese fa? No, come ospite.Per la prima volta nella storia del reality, ogni ...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez rientra nella casa? 'Lo ha chiesto un concorrente' : Cecilia Rodriguez rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2018. A rivelare quella che è più di un'indiscrezione è la Marchesa Daniela d'Aragona. L'ex fidanzata di Francesco Monte potrebbe entrare ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez rientra nella casa : «Lo ha chiesto un concorrente» : di Ida Di Grazia Cecilia Rodriguez rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2018. A rivelare quella che è più di un'indiscrezione è la Marchesa Daniela d'Aragona. L'ex fidanzata di Francesco Monte ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Mattino 5 : "Francesco? È il caso che volti pagina" : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti a Mattino 5 durante la puntata dell'otto ottobre per raccontare come procede la loro storia d'amore nata ormai quasi un anno fa all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La coppia è apparsa molto affiatata e sempre più unita. solo commenti positivi da parte di entrambi su questi mesi passati insieme. Sia la modella argentina che l'ex ciclista hanno affermato di aver trovato un equilibrio ...