Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Mattino 5 | Francesco Monte? E' il caso che

Cecilia Rodriguez - INCONTRO CON FRANCESCO MONTE?/ Il ritorno al Grande Fratello Vip : l'annuncio della Marchesa : CECILIA RODRIGUEZ è ancora al centro dei pensieri di FRANCESCO Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Francesco Monte/ Tra il flirt con Giulia Salemi e il ricordo di Cecilia Rodriguez (Grande Fratello Vip 2018) : Francesco Monte, finalmente si sta meritando il riscatto dopo il caso canna-gate che gli era costato L'isola dei Famosi. Scoppierà l'amore con Giulia Salemi? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip? La confessione di un concorrente : Il ritorno di Cecilia Rodriguez al Gf Vip: la confessione della Marchesa nella notte Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip? Molto probabilmente sì. A volerla nella Casa più spiata d’Italia è la Marchesa Daniela d’Aragona. Lei e Chechu sono grandi amiche e la Marchesa l’ha inserita nella lista dei personaggi famosi che vorrebbe incontrare […] L'articolo Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip? La ...

Francesco Monte - lite nella casa con Ivan Cattaneo : colpa di Cecilia Rodriguez : Francesco Monte continua a far parlare di sé e sembra confermarsi come protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 3. Dopo le coccole hot con Giulia Salemi e la 'lingua in bocca' di Ivan Cattaneo, ...

Cecilia Rodriguez - parla Ignazio Moser : “Monte al Gf Vip? Ecco cosa penso” : Cecilia Rodriguez: cosa pensa Ignazio Moser di Francesco Monte al Grande Fratello Vip Con l’ingresso di Francesco Monte al Grande Fratello Vip è tornata alla ribalta la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Una relazione nata proprio grazie al reality show di Canale 5 e che, un anno dopo, procede a gonfie vele. […] L'articolo Cecilia Rodriguez, parla Ignazio Moser: “Monte al Gf Vip? Ecco cosa penso” ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo lo stuzzica su Cecilia Rodriguez e Monte sbotta : «A tutto c’è un limite» : Francesco Monte e Elia Fongaro Aria di maretta nella casa di Grande Fratello Vip 2018. Dopo l’unione di tutti i concorrenti nella stessa casa, si fanno sentire i primi malumori. In particolare a sbottare è Francesco Monte. In una chiacchierata con Elia Fongaro e Silvia Provvedi, il ragazzo lascia trasparire un certo fastidio verso le continue battute di Ivan Cattaneo. Il cantante avrebbe ironizzato sul fatto di essere nato il 13 marzo ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte flirta con Giulia Salemi ma pensa a Cecilia Rodriguez : «Sfido chiunque...» : Al Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte in questi giorni è il vero protagonista. Il suo flirt con bacio con Giulia Salemi , il giallo del bacio 'con la lingua' con Ivan Cattaneo e ora le ...

Cecilia Rodriguez REPLICA AD UN FAN DI FRANCESCO MONTE / "Scusa - perché lo scrivi a me?" (Grande Fratello Vip) : Ad un anno di distanza dalla fine della sua relazione con FRANCESCO MONTE, CECILIA RODRIGUEZ risponde con freddezza alla richiesta di un suo fan: le parole.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:36:00 GMT)

GF Vip : Francesco Monte piange per Cecilia Rodriguez e lei commenta duramente : Francesco Monte, rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, piange per Cecilia Rodriguez e lei commenta duramente su Instagram. Lo scorso anno l’ex tronista era entrato nella casa di Cinecittà per convincere la fidanzata, infatuata di Ignazio Moser, a tornare con lui, ma la sorella di Belen l’aveva lasciato in diretta tv davanti a tutta l’Italia. La coppia stava insieme da diversi anni e progettava le nozze, per questo ...

Cecilia Rodriguez reagisce alle lacrime di Francesco Monte al GF Vip : Grande Fratello Vip, Francesco Monte piange per la Rodriguez: le parole di lei La terza edizione del GF Vip è iniziata su Canale 5 Lunedì 24 Settembre. E nel cast c’è anche l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Francesco Monte. Proprio il giovane ragazzo, giusto qualche giorno fa, è scoppiato a piangere pensando alla sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Un pianto, che ha fatto capire ai tanti ...