Cassano : con testa oggi avrei vinto molto : ANSA, - GENOVA, 8 OTT - "Se avessi avuto dieci anni fa la testa che ho adesso avrei fatto e vinto molto di più". Lo ha detto Antonio Cassano, ospite di SkySport, al termine del primo allenamento con l'...

VIDEO Antonio Cassano torna ad allenarsi : gli highlights del primo allenamento con la Virtus Entella : Oggi Antonio Cassano è tornato ad allenarsi ufficialmente dopo la lunga pausa che si era preso. Il fuoriclasse pugliese ha deciso di rimettersi in gioco sul campo della Virtus Entella, club ligure che milita in Serie C. Di seguito il VIDEO dei primi allenamenti di Antonio Cassano al grande rientro su un campo di calcio. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

Carolina Marcialis sexy e bella anche con un occhio nero - le compagne di Lady Cassano si prendono gioco di lei : “sei sempre figa” [VIDEO] : Carolina Marcialis sempre bella: Lady Cassano affascinante e sexy anche con un occhio nero! E le sue compagne di squadra la prendono in giro… Carolina Marcialis è tornata alla sua più grande passione ormai da tempo. La bellissima Lady Cassano, tra allenamenti in palestra e partite con la sua squadra, riesce ad allietare tutti i suoi fan con bellissimi scatti, che la mostrano sempre in splendida forma e sensualissima. Bellissima ed ...

Antonio Cassano alla Virtus Entella / Lunedì primo allenamento "senza vincoli contrattuali" : La Virtus Entella annuncia Antonio Cassano: da Lunedì l'ex attaccante di Real Madrid e Sampdoria si allenerà col club chiavarese agli ordini di mister Boscaglia, senza vincoli contrattuali. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:58:00 GMT)

Cassano ricomincia ad allenarsi (con l'Entella - ma senza vincolo contrattuale) : Antonio Cassano ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con l'Entella, a partire da lunedì prossimo. "senza alcun vincolo contrattuale", precisa la società ligure. Ma da lunedì (seduta a porte aperte al Comunale alle 15.30) potrebbe cominciare un percorso per il tesseramento di Fantantonio.

Bari - l ex senatore di Forza Italia cerca l alleanza con Decaro. Il no di Sinistra Italiana 'Togli a Cassano' : Arriva da Sinistra Italiana il primo no alla 'coalizione allargata'. L'ingresso dell'ex senatore di Forza Italia, Massimo Cassano , nel perimetro del centroSinistra regionale, con la nomina del ...