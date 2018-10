Cassano | ' Solo Messi meglio di me E ora basta Cassanate'

Cassano dice no al Monza : "Mi sento ancora un giocatore di A - se scendo di categoria vado solo all'Entella" : Fantantonio: "Sempre un onore quando due persone come Galliani e Berlusconi pensano a te. Ma sono convinto di poter fare ancora la differenza"

Non solo Borriello : l'UD Ibiza pensa anche a Cassano e a Galliani : TORINO - Non solo Marco Borriello : L' UD Ibiza , terza serie spagnola, ora vuole anche Antonio Cassano . L'indiscrezione di mercato lanciata dal 'Corriere della Sera' e ripresa in Spagna dal ...

Cassano all’Ibiza come Borriello? Fantantonio cavalca l’onda… E non è il solo! : Borriello firma con l’Ibiza: Cassano potrebbe seguirlo, il club della terza divisione spagnola fa gola anche a Fantantonio! La firma di Marco Borriello con l’Ibiza ha scatenato la fantasia di molti tifosi sulla vita dorata del calciatore. Donne, mare e vacanze all-time: queste sembrano essere le costanti dell’esistenza di uno dei single più ambiti d’Italia. Tutto questo pare aver fatto gola anche ad Antonio ...

Calciomercato - Cassano : 'La mia scommessa : gioco un anno gratis - ma solo in Serie A' : L'unico infortunio l'ho avuto alla testa, ma l'ho curata con e per i miei figli", parole chiare quelle rilasciate da Antonio Cassano in una lunga intervista al Corriere dello Sport . Fantantonio ha ...