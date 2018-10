Caso Cristiano Ronaldo | la lettera di Kathryn Mayorga che potrebbe inguaiare CR7

sportfair

: #CristianoRonaldo e il presunto stupro: ecco il documento segreto sull'accordo del 2010 - Gazzetta_it : #CristianoRonaldo e il presunto stupro: ecco il documento segreto sull'accordo del 2010 - tancredipalmeri : In questo lungo articolo di Der Spiegel sono allineate le prove sul caso Cristiano provenienti dalle mail dei suoi… - junews24com : Caso Ronaldo, ecco la strategia difensiva del portoghese! -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)alle prese con la nuova denuncia per stupro da parte di: c’è di mezzo unacheessere molto importanteè al centro di undi presunto stupro risalente al 2009, che è tornato a far molto discutere a seguito di una nuova denuncia da parte della donna che lo accusa:. CR7 avrebbe firmato assieme alla donna un accordo extra-giudiziale per chiudere la questione 9 anni fa, con un corrispettivo in denaro che avrebbe evitato il processo penale. Adesso però è stato trovato un cavillo dagli avvocati della, che. La donna infatti, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello sport, avrebbe inviato unache era parte dell’accordo extra-giudiziale. I legali di CR7 avrebbero dovuto leggerla a, ma a quanto pare non lo ...