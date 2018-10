Case in vendita nel Salento? Ecco un’idea dove acquistare

Ufficiali le nuove date del tour di Claudio Baglioni a Pesaro e Caserta : info biglietti in prevendita : Le nuove date del tour di Claudio Baglioni vanno ad aggiungersi alla lunga lista di concerti che l'artista romano ha pensato per Al Centro. Si aprono quindi a grande richiesta le date al Pala Decò di Caserta e quella all'Adriatic Arena di Pesaro. Il palco sarà ancora quello a 360° che ha visto un Claudio Baglioni all'assalto dell'Arena di Verona, con prima data trasmessa su Rai1 con un grande spettacolo che ha anticipato il tour indoor nelle ...

USA - ferma la vendita di Case esistenti in agosto : Teleborsa, - Variazione nulla per le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Ad agosto, il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, non ha mostrato alcuna ...

Berlino - la proposta del sindaco : "Vietiamo la vendita delle Case agli stranieri" : Il sindaco di Berlino vuole vietare la vendita delle case agli stranieri.Il tutto per affrontare a muso duro, durissimo, la speculazione immobiliare che da diversi anni ha colpito la capitale della Germania. Dove, i prezzi delle abitazioni sono aumentati vertiginosamente. Basti pensare che, infatti, a cavallo fra il 2016 e il 2017, il costo medio di un appartamento lungo la Sprea è cresciuto di circa il 20%.E allora ecco la proposta choc del ...

Stati Uniti - quarto mese consecutivo in calo per la vendita di Case esistenti : Teleborsa, - Restano in territorio negativo le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. A luglio il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato un calo ...

Nuova Zelanda vieta la vendita di Case agli stranieri : La Nuova Zelanda ha approvato una Nuova norma di legge che impedisce la compravendita di case ai cittadini stranieri. La legge ha come obiettivo quello di contrastare il consistente aumento dei prezzi ...