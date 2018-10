CAOS SIRIA Erdogan si è accorto che usare al Qaeda & co è sempre sconveniente

CAOS SIRIA/ Il "gruppo dei sette" finanzia al Qaeda e organizza un golpe : Sette paesi occidentali intendono preservare lo status di Idlib in mano ad al Qaeda e vogliono modificare la costituzione SIRIAna. Ma Erdogan può rovinare il loro gioco. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Far fuori i terroristi o lasciarli liberi: tutte le ambiguità di Erdogan, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Qualcuno (a Washington) vuole ancora impedire la fine di al Qaeda, di P. Ricci

CAOS SIRIA/ Far fuori i terroristi o lasciarli liberi : tutte le ambiguità di Erdogan : La questione di Idlib dopo il vertice trilaterale di Teheran tra Turchia, Russia e Iran. Nessuna terra bruciata a Idlib, ma il problema è Erdogan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:08:00 GMT)