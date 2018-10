Caos a Tiki Taka | Sandro Ruotolo | “Juventus? Ecco cosa fanno gli arbitri”

calcioweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Clima caldissimo in studio durante la trasmissionein particolar modo quando si parla di Juventus e Napoli, il noto giornalista, ha parlato cosi ai microfoni: "La Juve è forte, è di un altro problema, ha investito ma aspettiamo la fine del campionato. Vediamo se gli arbitri capiranno che il problema della fisicità della Juve è lo stesso problema di fisicità delle altre squadre. È un problema di cultura arbitrale, ma non voglio creare polemica".la risposta di Mughini: "Mamma mia, figurati se poi volevi fare polemica!", poi anche Zampini: "Dispiace che un giornalista importante risponda alla prima domanda sulla Juve parlando degli arbitri!". Infine Cruciani: "C'è l'idea che la gestione dei cartellini sia telecomandata da qualcuno. Bisogna avere coraggio nel dire fino in fondo".