Canottaggio – L’Italia in gara tra Argentina e Canada

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Nicolas Castelnovo ed Alberto Zamariola per coronare una fantastica stagione : Potrebbe arrivare una medaglia per l’Italia, che sarà presente alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel Canottaggio con due equipaggi: dal 7 al 10 ottobre il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) andranno alla ricerca del podio. Gli azzurrini negli scorsi giorni hanno rifinito la preparazione verso ...

Canottaggio - conclusi i Mondiali Assoluti di Plovdiv : l’Italia si aggiudica il primo posto nel medagliere : La Nazionale azzurra chiude al primo posto nel medagliere assoluto per nazioni davanti a Stati Uniti (3-3-4) e Germania (3-1-1) L’Italia del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo conclude i Mondiali Assoluti di Plovdiv (Bulgaria) con 8 medaglie (3 oro: quattro di coppia Senior maschile, due senza Pesi Leggeri maschile e femminile; 4 argento: quattro senza Senior maschile, doppio e quattro di coppia Pesi Leggeri maschile e singolo ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : l’Italia vince il medagliere! Nell’ultima giornata arriva il quinto posto dell’ammiraglia azzurra : l’Italia vince il medagliere ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Il Bel Paese riesce quindi a ripetere l’impresa di Sarasota e si conferma la nazione più forte, andando a conquistare in questa rassegna iridata otto medaglie: tre ori, quattro argenti e un bronzo, mettendosi alle spalle Stati Uniti e Germania. Non è arrivata però la ciliegina sulla torta, visto che l’ultima giornata di gare non ha portato medaglie azzurre. Andiamo ...

Canottaggio - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici). TRIONFO DELL’ITALIA!!! : Si sono conclusi a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio: l‘Italia difende il primo posto nel Medagliere generale, ottenuto già lo scorso anno a Sarasota, e si conferma prima potenza mondiale in questo sport. Alle nostre spalle USA e Germania. Di seguito il Medagliere generale finale dei Mondiali di Canottaggio e ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’otto dell’Italia cerca l’impresa! Anila Hoxha quinta nel singolo PR1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle ultime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio due equipaggi azzurri, mentre altri tre saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, che vorrà chiudere in testa al ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : oggi si assegnano gli ultimi titoli. L’Italia vuole la medaglia nell’otto : oggi si svolgerà l’ultima giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Sulle sponde del Maritza River si assegneranno i titoli delle rimanenti specialità olimpiche. L’Italia proverà a chiudere in bellezza questa rassegna iridata conquistando una medaglia nell’otto. Andiamo quindi a scoprire gli equipaggi favoriti nelle finali odierne. Singolo – Al maschile il ceco Ondrej Synek cercherà di difendere il titolo iridato e il ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : l’Italia festeggia tre medaglie - le dichiarazioni degli azzurri : Giornata eccezionale per l’Italia ai Mondiali 2018 di Canottaggio che si stanno disputando a Plovdiv. La nostra Nazionale è stata assoluta protagonista e ha conquistato ben tre medaglie in altrettante gare olimpiche: un oro col quattro di coppia maschile e due argenti col doppio pesi leggeri e con il quattro senza senior maschile. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : l’Italia incanta! Un oro e due argenti nelle specialità olimpiche! Show 4 di coppia : l’Italia conquista tre medaglie nelle specialità olimpiche ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Una giornata trionfale per il Bel Paese che sale sul gradino più alto del podio nel quattro di coppia senior maschile, mentre porta a casa l’argento nel quattro senza senior e nel doppio pesi leggeri. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa emozionante giornata di gare. Show azzurro nel quattro di coppia senior ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia sogna con Oppo-Ruta e il 4 senza - obiettivo medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle prime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio ben quattro equipaggi azzurri, mentre altri sei saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, che vorrà mantenersi in testa al ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : l’Italia ottiene quattro medaglie nelle specialità non olimpiche! Due ori e due argenti per gli azzurri! : Arrivano quattro medaglie per l’Italia nelle finali delle specialità non olimpiche ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria gli azzurri portano a casa due ori con i due senza pesi leggeri e due argenti, con il singolo pesi leggeri femminile e con il quattro di coppia pesi leggeri maschile. Sesto posto invece per il quattro di coppia pesi leggeri femminile. Nel due senza pesi leggeri femminile Serena e Giorgia Lo Bue dominano in ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 13 settembre - giornata cruciale per l’Italia. Clara Guerra vola in finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua otto equipaggi azzurri in semifinale, due nei quarti di finale e due nei ripescaggi, oltre ad uno nelle semifinali per il 13° posto. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, non ci saranno prove d’appello, o si entra tra le prime sei, o si resta a guardare gli altri lottare per il ...