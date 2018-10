Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale | due facce di un unico problema

Nobel Economia a Nordhaus e Romer per la ricerca sui Cambiamenti climatici : ...di nuovi modelli "che hanno allargato lo spettro delle possibilità della analisi economica mettendo in opera soluzioni che spiegano come l'Economia di mercato interagisca con la natura e la scienza".

Cambiamenti climatici - allarme dell’IPCC sul riscaldamento globale : tendenza “evidente anche in Italia” - +1 - 49°C nel 2018 : “E’ evidente la tendenza al surriscaldamento anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,49 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno in riferimento all’allarme degli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti ...

Cambiamenti climatici - IPCC : serve uno sforzo “senza precedenti” per frenare il riscaldamento globale : Il “Sommario per decisori politici“, preparato dall’IPCC (la commissione dell’ONU sul cambiamento climatico) a un meeting a Incheon in Corea del Sud nei giorni scorsi, è stato pubblicato stamani: il documento prevede 4 percorsi possibili per mantenere il global warming entro 1,5°C dai livelli pre-industriali, l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Secondo il rapporto, per evitare ...

Salute - dal meteo ai Cambiamenti climatici agli antibiotici : ecco tutti i motivi che spiegano l’aumento di allergie e asma : Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature, gli uragani, le alluvioni e altri fattori stanno contribuendo ad un aumento di asma e allergie. I tassi di asma sono saliti del 12% nell’ultimo decennio e sono state documentate più allergie alimentari e altre sensibilità. Mentre gli esperti sono a lavoro per determinare le ragioni esatte di questo aumento, ecco diversi fattori principali. cambiamenti climatici e disastri naturali I cambiamenti ...

Nell'ambito del Festival della Diplomazia : 1988-2018 Ambiente - Cambiamenti climatici - Acqua. le Sfide della Diplomazia sulla scena italiana e ... : Se, però, il ruolo ricoperto dai media è di primaria importanza per dare forma all'opinione pubblica su questi temi e fare da tramite tra il mondo della scienza e quello della politica e dell'...

Cambiamenti climatici : le soluzioni di Paul Hawken - padre del capitalismo naturale : Hawke n e il suo team di 70 scienziati e economisti hanno compilato un elenco delle cento soluzioni più efficaci per combattere l'effetto serra, dando al tempo stesso una spinta all'economia globale. ...

Greenpeace : manifestazioni in 15 città italiane per chiedere a Generali di diventare leader contro i Cambiamenti climatici : “Acqua alta in arrivo”, “cambiamenti climatici in corso”. Con questi messaggi i volontari di Greenpeace hanno manifestato quest’oggi in circa 15 città italiane, nei pressi di diverse agenzie di Assicurazioni Generali. “Il binomio cambiamenti climatici e Assicurazioni Generali – si legge in una nota – è presto spiegato: da circa un anno Greenpeace, in collaborazione con Re:Common e molte associazioni internazionali, chiede al ...

Progetto congiunto Unimore e MUSE di Trento rivolto al mondo della scuola sui Cambiamenti climatici : ... presso l'Aula 1.1 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche , via Campi 101, a Modena, prenderà il via questo Progetto biennale dal titolo 'cambiamenti climatici tra Scienza e Coscienza', ...

Foresta contro carbone : la battaglia europea per i Cambiamenti climatici : A circa cinquanta chilometri da Colonia sorge una Foresta millenaria, la Foresta di Hambach. Con i suoi 12.000 anni è una delle foreste più antiche e ricche di biodiversità d'Europa ma RWE, la più ...

Cambiamenti climatici - Kyoto Club : l’innovazione del settore agricolo un’azione fondamentale per ridurre le emissioni : Come funziona la PAC, come vengono gestiti i fondi, in che misura contribuisce all’espansione del biologico, nella promozione per il miglioramento della sostenibilità ambientale, nella lotta contro i Cambiamenti climatici e nella diffusione di più sane abitudini alimentari. Queste le domande a cui vuole rispondere “CAPsizing – Per la resilienza climatica” il nuovo progetto di formazione e informazione promosso da Kyoto Club con il contributo ...

Pianeta Terra e Cambiamenti climatici : nuovo studio sul vapore acqueo : Fin dagli anni cinquanta, gli scienziati hanno avuto modo di osservare che la relazione tra la temperatura superficiale della Terra e il calore che quest’ultima emana è sorprendentemente diretta e lineare. Uno studio realizzato dal Massachusetts Institute of Technology ha creato un modello che è in grado di spiegare il motivo di questo rapporto così diretto. La Terra – spiega Global Science – emette calore nello spazio proveniente ...

Chi pagherà il conto più salato dei Cambiamenti climatici : ... il primo di questo genere, che quantifica il costo sociale del carbonio per ciascuno dei circa 200 Paesi del mondo. E dopo Cina, India e Usa, secondo la ricerca anche i Paesi del Golfo, come l'...