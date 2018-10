California | il Falcon 9 da' spettacolo | effetto incredibile nei cieli di Los Angeles

Falcon 9 illumina il cielo della California. È il primo razzo Space X utilizzabile più volte : Sembra un mondo lontano, quello ritratto in alcune foto scattate in California. Invece è "soltanto" il cielo, illuminato dal primo lancio del razzo "Falcon 9", ideato da Space X, la compagnia dell'imprenditore Elon Musk.Dalla base di Vandeberg, nella contea di Santa Barbara, il razzo riutilizzabile "Falcon 9" ha portato in orbita il satellite argentino SAOCOM 1A, atterrando poi nella stessa base californiana.I lanci precedenti erano ...