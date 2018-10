Calendario Superlega volley 2018-2019 | le date della regular season e dei play-off Il

oasport

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Nel weekend del 13-14 ottobre scatterà la, il massimo campionato italiano dimaschile. Subito dopo i Mondiali che si sono disputati nel nostro Paese e l’assegnazioneSupercoppa vinta da Modena contro Trento, i grandi campioni scenderanno immediatamente in campo per incominciare la: 26 giornate di grandi battaglie ed emozioni che si concluderanno il prossimo 24 marzo. Allaparteciperanno 14 squadre che si affronteranno in match di andata e ritorno, le migliori 8 accederanno aioff che assegneranno lo scudetto: quarti di finale al meglio delle tre gare (31 marzo, 7 e 13 aprile), poi semifinali (16, 19, 22, 25, 29 aprile) e la Finale che svelerà i nuovi Campioni d’Italia (1, 5, 8, 11, 14 maggio). Perugia difende il titolo, Civitanova e Modena le rivali più accreditate, Trento outsider. Di seguito ildettagliato, ...