Calciomercato | Hazard strizza l’occhio al Real Madrid | “giocarci è il mio sogno”

Calciomercato Chelsea - Hazard allo scoperto : 'Non lo nascondo - sogno il Real Madrid' : Dopo un'estate turbolenta, il belga è tornato ad agitare nuovamente le acque del Calciomercato : "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno sin da ...

Calciomercato - Hazard : “al Chelsea sto bene - resto” : Il gioco di Maurizio Sarri deve aver convinto Eden Hazard, che in un’intervista esclusiva a Rmc Sport ha annunciato la decisione di restare al Chelsea. Il belga, uno dei principali oggetti del desiderio del Real Madrid orfano di Cristiano Ronaldo, ha scelto di continuare per ora la carriera in Premier tra le fila dei Blues. “Andarmene quest’anno? No, non me ne andrò. Qui sono felice e ho ancora due anni di contratto, ...