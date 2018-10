Calciomercato Chelsea | Hazard allo scoperto | ' Non lo nascondo | sogno il Real Madrid'

Calciomercato - Hazard : “al Chelsea sto bene - resto” : Il gioco di Maurizio Sarri deve aver convinto Eden Hazard, che in un’intervista esclusiva a Rmc Sport ha annunciato la decisione di restare al Chelsea. Il belga, uno dei principali oggetti del desiderio del Real Madrid orfano di Cristiano Ronaldo, ha scelto di continuare per ora la carriera in Premier tra le fila dei Blues. “Andarmene quest’anno? No, non me ne andrò. Qui sono felice e ho ancora due anni di contratto, ...

Calciomercato Valencia - arriva Batshuayi dal Chelsea : l'uomo pipistrello vola a "casa" : Lontano da Londra ha vestito per davvero la maschera del supereroe e segnato gol su gol a Dortmund. Un'investitura di cui ormai si sente perfettamente padrone, quella dell'uomo pipistrello che ha ...

Calciomercato Torino - preso il giovane Ola Aina dal Chelsea : Il Toro piazza il colpo e si assicura un giovane importante. Parliamo di Ola Aina , terzino destro classe '96 di proprietà del Chelsea , titolarissimo con l'Hull City l'anno scorso, 44 partite e un ...

Calciomercato Milan - contatti positivi con il Chelsea : Bakayoko è sempre più vicino : Il club rossonero ha avuto nuovi contatti oggi con il Chelsea, compiendo dei passi avanti per definire la trattativa per Bakayoko Il Milan vuole Bakayoko, il centrocampista del Chelsea è ormai un obiettivo concreto dei rossoneri per la mediana. Nuovi contatti oggi tra le parti, filtra ottimismo sul positivo esito della trattativa che permetterebbe a Gattuso di mettere centimetri e muscoli nella propria mediana. La volontà del calciatore è ...

Calciomercato : Thibaut Courtois al Real Madrid - Mateo Kovacic in prestito al Chelsea : Mateo Kovacic al Chelsea e Thibaut Courtois al Real Madrid, affare fatto e ufficializzato. Sarri avrà il suo rinforzo a centrocampo, qualità in regia, mentre Lopetegui il suo portierone, preso per 40 ...

Calciomercato Kepa - depositata clausola di 80 milioni : va al Chelsea - è il portiere più pagato della storia : Un nuovo portiere per Maurizio Sarri, il più pagato della storia del calcio. Non Alisson, passato nello scorso mese di luglio dalla Roma al Liverpool per la cifra finora record di 75 milioni di euro ...

Calciomercato Milan - incontro in corso per Bakayoko del Chelsea : Il Milan vuole rinforzare il suo centrocampo e punta dritto su Bakayoko del Chelsea. Il 23enne francese è l'obiettivo numero uno e in queste ore ci sono stati nuovi contatti positivi tra le parti ...

Calciomercato Milan - Bakayoko del Chelsea vicino : trattativa avanzata : Come riporta Sky Sport, Leonardo sta lavorando per portare il giocatore alla corte di Gattuso in prestito con diritto di riscatto. La trattativa con i Blues è in fase avanzata, già nelle prossime ...

Calciomercato Chelsea - arriva Kepa per 80 milioni dall'Athletic Bilbao : Kepa Arrizabalaga, 37 presenze con l'Athletic Bilbao dal 2016, sta per diventare così il portiere più pagato al mondo davanti ad Alisson Becker che solo pochi giorni fa veniva pagato dal Liverpool 73 ...

Calciomercato Chelsea - arriva Kepa : il portiere più caro di sempre. Courtois al Real Madrid? : Dalla Spagna arrivano conferme, e anche Marca lo scrive. Kepa verso il Chelsea di Sarri, che pagherà la clausola di 80 milioni e lo trasformerà nel portiere più pagato della storia. Lui, fino a ...

Calciomercato Milan - trattativa avanzata per Bakayoko del Chelsea : Un centrocampista per Gattuso: muscoli, grinta e quantità. Il Milan ha puntato Tiémoué Bakayoko, mediano del Chelsea classe '94, francese di origini ivoriane. Cresciuto nel Rennes, esploso nel Monaco ...

Calciomercato Milan – Sfuma un altro obiettivo! Kovacic si allontana : il Chelsea è pronto a chiudere : Il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato: Mateo Kovacic vicinissimo al Chelsea Dopo aver perso Bernard nella notte di ieri, il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato. Dopo aver rotto pubblicamente con il Real Madrid, Mateo Kovacic sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe una mezzala di qualità, da affiancare a Jorginho e ...

Calciomercato - dalla Spagna : Mateo Kovacic a un passo dal Chelsea : Mateo Kovacic sta per vedere esaudito il suo desiderio di lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca , il croato ex Inter sarebbe a un passo dal Chelsea di Maurizio Sarri , squadra ...