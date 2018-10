Calcio a 5 | Olimpiadi Giovanili 2018 | i risultati di domenica 7 ottobre Giostra del gol

oasport

: @La_sberg ??Ma siamo in tanti eh, solo che ci si nota poco. Poi non siamo ossessionati, io guardo anche i motori, l… - wearenick : @La_sberg ??Ma siamo in tanti eh, solo che ci si nota poco. Poi non siamo ossessionati, io guardo anche i motori, l… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) E’ andata in archivio la prima giornata del torneo dia 5 dellea Buenos Aires (Argentina), tra le specialità più interessanti e accattivanti del programma. Una rassegna che vede al via uomini e donne cimentarsi con scarpette e calzoncini e sfidarsi per il raggiungimento di un traguardo prestigioso. Nella competizione riservata alle donne, il Camerun si è imposto con il punteggio di 9-1 contro la Repubblica Dominicana nel primo match valido del gruppo D. Stessa sorte nella partita che ha visto scontrarsi la Spagna e la Bolivia (gruppo C), nettamente ad appannaggio delle Furie Rosse (9-2). Nell’altra sfida del raggruppamento D autentica pioggia di reti delle portoghesi (15-2) contro le malcapitate cilene e, nel girone C, 14-0 per la Thailandia contro Trinidad & Tobago. Score che rappresentano una chiara differenza tra le selezioni ...