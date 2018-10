Cairo | “ero favorevole a Gravina già 8 mesi fa”

calcioweb.eu

: Ci sono quei momenti in cui ti ricordi cosa stavi facendo esattamente. L'1 ottobre di un anno fa ero costantemente… - piperlastrega : Ci sono quei momenti in cui ti ricordi cosa stavi facendo esattamente. L'1 ottobre di un anno fa ero costantemente… - mxmanghi : RT @MaggioRinfo: @lucatelese Qualche giorno fa non ero troppo convinto della decisione di allontanarti da radio 24 mattino. Il livello dei… - CausiLuigi : RT @MaggioRinfo: @lucatelese Qualche giorno fa non ero troppo convinto della decisione di allontanarti da radio 24 mattino. Il livello dei… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) “Figc? Chi non si candida non pensa di avere consenso per competere e vincere. In questo caso c’è un accordo pertra Lega Pro, Lnd, allenatori per il 63% e rende tutto più difficile per altri candidati. Io a gennaio non volevo che finisse in quel modo perché pensavo fosse meglio avere un presidente eletto che un commissario, anche allora c’eracome candidato e mi battei perché andasse avanti. E ora invece ci troviamo di fronte a situazioni imbarazzanti”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano, a Radio Anch’Io Sport, vedendo positivamente la candidatura dia presidente della Figc alle elezioni del 22 ottobre. “Oggi non sappiamo quante squadre abbia la serie B e la Serie C e altre cose non logiche in un calcio importante come il nostro, ma purtroppo sono accadute perché il commissario Figc non è riuscito a far ...