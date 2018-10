' Caccia grossa' agli alieni con un teorema matematico basato sulle probabilità

Blastingnews

: RT @sangesnicola: Faenza: qualche vile cacciatore ha pensato bene di sparare ad un FALCO che, ingenuamente, era solito dare il suo “buongio… - GraziaIotti : RT @sangesnicola: Faenza: qualche vile cacciatore ha pensato bene di sparare ad un FALCO che, ingenuamente, era solito dare il suo “buongio… - melinacugliari : RT @sangesnicola: Faenza: qualche vile cacciatore ha pensato bene di sparare ad un FALCO che, ingenuamente, era solito dare il suo “buongio… - scorpio66966 : RT @sangesnicola: Faenza: qualche vile cacciatore ha pensato bene di sparare ad un FALCO che, ingenuamente, era solito dare il suo “buongio… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) A rintracciare E.T. saranno i numeri. La matematica accorre in aiuto degli astrofisici, ma anche di visionari e sognatori, per dare una mano a cercareo eventuali segnali sparsi nella Via Lattea elaborati da civiltà intelligenti distanti da noi anni luce. E' italiano il modelloelaborato per cercare di decodificare segnali registrati dai radiotelescopi puntati verso lo spazio profondo. A realizzare questo nuovo metodo è il fisico Claudio Grimaldi, alla guida del gruppo dell'École Polytechinique Fédérale di Losanna insieme all'università della California....