BULGARIA | VIKTORIA MARINOVA | STUPRATA E UCCISA Scomparsi cellulare e occhiali

In BULGARIA è stata violentata e uccisa una nota giornalista investigativa - Viktoria Marinova : Sabato è stato trovato in un parco nella città di Ruse, nel nord della Bulgaria, il corpo di Viktoria Marinova, nota giornalista investigativa della televisione bulgara. Marinova, 30 anni, è stata stuprata e poi uccisa con un colpo alla testa: