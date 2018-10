Buffon | “ritiro? Non mi pongo un limite”

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) "Ho imparato negli ultimi anni che sarebbe stato un errore fissare un limite. A 32 anni pensavo di smettere a 35 anni, poi le circostanze mi hanno portato a continuare e mi sono detto che mi sarei fermato a 38, poi sono arrivato a 40 e sono ancora qui. Potrei smettere tra sei mesi, un anno, dieci, non voglio chiedermelo, non voglio saperlo". Lo dice il 40enne portiere del Psg, Gigi, in merito al suo addio al calcio. "Sono sicuro che le emozioni che provo da calciatore non ci sarà altro che potrà darmele -aggiunge il campione del mondo 2006 all'Equipe-. La vita è fatta di diverse fasi, bisogna accettarlo, quanto tutto finirà non resterò sorpreso, so che tutto sarà completamente diverso da quello che è stato finora".