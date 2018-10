Buffon | ' Potrei smettere anche tra dieci anni | ma ora non voglio pensarci'

Gigi Buffon a cuore aperto : “potrei smettere tra 10 anni - vi svelo perchè ho seguito la Juve in B” : Gigi Buffon ha parlato ai microfoni de L’Equipe della sua esperienza bianconera, ma anche del futuro che lo attende Gigi Buffon è stato adottato dai francesi dal suo arrivo al PSG. Il calciatore è stato intervistato da L’Equipe, una lunga chiacchierata nella quale si è parlato anche di Juve ntus. Buffon ha spiegato la scelta di seguire il club in Serie B: “Nel calcio la lealtà ti consente di inviare un messaggio ...

Psg - Buffon : "Potrei smettere tra dieci anni" : "È una professione particolare e difficile da capire la nostra, io non posso giudicare un ingegnere nucleare perché non conosco quella materia, ma capisco che il calcio è uno sport molto popolare e ...

Buffon : “Potrei giocare altri dieci anni” : Per nulla amareggiato dall’esclusione della lista dei candidati al Pallone d’oro è un Gigi Buffon carico e tirato a lucido quello che si confessa all’edizione odierna dell’Equipe. Soprattutto è un Gigi Buffon che non si pone limiti, che non sente ancora lontana la campanella dell’ultimo giro e che avverte: “quando avevo 30 anni ero convinto […] L'articolo Buffon: “Potrei giocare altri dieci ...