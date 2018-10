Buffon non si pone limiti

Buffon : “ritiro? Non mi pongo un limite” : “Ho imparato negli ultimi anni che sarebbe stato un errore fissare un limite. A 32 anni pensavo di smettere a 35 anni, poi le circostanze mi hanno portato a continuare e mi sono detto che mi sarei fermato a 38, poi sono arrivato a 40 e sono ancora qui. Potrei smettere tra sei mesi, un anno, dieci, non voglio chiedermelo, non voglio saperlo”. Lo dice il 40enne portiere del Psg, Gigi Buffon, in merito al suo addio al calcio. ...

Juventus - Szczesny : “Buffon? Non farò come lui. Prima fumavo sigarette…” : Szczesny svuota il sacco ai microfoni della “BBC“. Il portiere bianconero ha colto l’occasione per evidenziare il suo percorso di crescita e di maturità totale in maglia bianconera. Un modo per sottolineare i grandi insegnamenti fornitigli da Buffon e per rimarcare il suo completo salto di qualità, sia professionale, sia umano. Szczesny: “Non farò mai […] L'articolo Juventus, Szczesny: “Buffon? Non farò come ...

Psg - Buffon sempre in bilico. Tuchel : 'Non so se gioca' : TORINO - In Francia, sui giornali e non solo, continua a tener banco il dilemma sul portiere titolare del Paris Saint Germain . 'L'Equipe' oggi scrive chiaramente di un aperto duello per il ruolo di ...

Juve - Szczesny : "Dalle sigarette al bianconero - ma non farò come Buffon" : 'Non c'è miglior modo di imparare che guardare i migliori nel loro lavoro. Solo essere con lui in ogni allenamento significava poter vedere come preparava le partite, come comunicava con i difensori, ...

PSG - Buffon : 'Felice per il Napoli - ma la Juve non ha eguali' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , parla al Corriere dello Sport del campionato italiano: 'Sono felice che il Napoli stia facendo bene, perché ho un gran rapporto di amicizia, stima e rispetto con Ancelotti. Tuttavia credo che la partita con la Juve non sarà ...

PSG : Cavani deluso e il mercato non va - ma torna Buffon : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , rientra pure Balotelli con il Nizza , in trasferta domenica a Montpellier.

Psg : brutte notizie per Buffon - non sarà il portiere titolare : Dopo un calvario durato mesi, Marco Verratti torna a disposizione del Paris Saint-Germain. Il tecnico dei parigini Thomas Tuchel ha infatti annunciato che il centrocampista italiano farà parte dei convocati per la partita di campionato contro il Saint-Etienne. Verratti in questa stagione non ha giocato neanche un minuto. Nel corso della conferenza della vigilia, Tuchel ha anche annunciato che in porta contro il Saint-Etienne giocherà ...

Ilaria D’Amico : ‘Gigi Buffon? Pensavo che una come me non potesse interessarsi a lui’ : Da tanto tempo uno dei volti di riferimento per gli appassionati di calcio italiani, Ilaria D’Amico ha davanti una stagione rivoluzionaria per lei: dopo quindici anni non sarà più ‘la signora della domenica’ dell’offerta calcistica di Sky. Questa stagione, infatti, presenterà le trasmissioni dedicate alla Champions League, i cui diritti tornano all’emittente di Rogoredo dopo tre anni sull’ormai fu Mediaset ...

Buffon : 'Che strano guardare la Serie A da lontano. La Juve non mi stupisce - ma occhio al carattere di Ancelotti' : Lo sa bene Gigi Buffon che anche da Parigi, dove ha cominciato questa sua nuova fase della sua carriera, rivolge un pensiero a quel campionato che lo ha accolto ragazzo e lo ha consegnato al mondo ...

Buffon : 'La Juventus non mi stupisce. Napoli - si vede il carattere di Ancelotti' : TORINO - Gianluigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , torna a parlare della sua ex Juventus e del calcio italiano e lo fa attraverso i propri canali ufficiali: ' Lo confesso, fa un certo ...

Buffon - Champions per me non ossessione : ROMA, 27 AGO - "Il mio arrivo a Parigi? E' stato molto semplice e naturale, mi sento come se fossi un giocatore uguale agli altri. Così vedo me stesso e così voglio essere considerato. Nel PSG ho ...

Buffon : "Al Psg ho legato con Mbappè. La Champions? Non è un'ossessione" : Il portierone ex Juve si è rimesso in gioco al Paris Saint Germain con molta umiltà. Non è sempre il titolare, e non è un problema, ma la Champions la vuole giocare lui

Marchisio - addio anonimo come Buffon e Del Piero : Juve - niente fino alla fine : Forse proprio per questo motivo, i tifosi della Juve sono tra i pochissimi al mondo ad essere malati di tifo generazionale, e cioè quella strana malattia che in molti di loro fa smorzare l'entusiasmo,...

Ex Juve - Zebina su Buffon : 'Extraterrestre - non dite che è finito' : Per me è ancora tra i migliori portieri al mondo. Nelle grandi partite regala molto in termini di serenità alla propria difesa, grazie ai suoi interventi rari ma decisivi. Con tutto il rispetto per ...