Break dance | Olimpiadi Giovanili 2018 | Ram e Bumblebee in trionfo | italiani eliminati ai

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Sono state assegnate le medaglie nellaallein corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La nota disciplina di danza, fatta di duelli a suon di musica, ha regalato grande spettacolo ed emozioni pure a tutti gli appassionati. Al femminile si è imposta la giapponese Ram, classe 2001 già Campionessa del Mondo di categoria che nell’atto conclusivo ha surclassato la canadese Emma per 4-0 dopo aver battuto agevolmente la sudcoreana Yell che nella finalina per il bronzo ha avuto la meglio sulla russa Matina per 3-1. Proprio la russa aveva eliminato la nostra Lexy nei quarti di finale (3-1). Eliminazione ai quarti di finale e con lo stesso punteggio anche per l’azzurro Bad Matty, bronzo agli ultimi Mondiali ma che in questa circostanza non è riuscito ad avere ragione del polacco Axel. A trionfare è stato il 18enne russoche ...