Brasile | Bolsonaro | un quasi Presidente gradito alle Borse

Brasile - al primo turno Bolsonaro vola e accusa : "Senza il voto elettronico sarei già presidente" : Brasile verso la svolta: Bolsonaro arriva al 46% al primo turno; l'erede di Lula, Haddad, a 29%. Ballottaggio il 28/10. Ma il vincitore denuncia: "sarei già presidente se non fosse per le numerose irregolarità registrate nell'uso delle urne elettroniche"

Bolsonaro (estrema destra) trionfa al primo turno delle presidenziali in Brasile : ora ballottaggio : Il candidato di destra è arrivato al 46% e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che ha...

Brasile : valanga di voti per Bolsonaro - sfiorata la vittoria diretta ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro, ex militare e candidato di estrema destra alla presidenza del Brasile, ha ottenuto una valanga di voti e si presentera' da grande favorito al ballottaggio del 28 ottobre. Grazie al voto elettronico, i risultati erano gia' noti circa tre ore dopo la chiusura dei seggi e c'è stato un momento, durante il conteggio, in cui Bolsonaro ha superato il 49% dei voti: la vittoria diretta sembrava a portata di mano. Poi, però, la percentuale ...

Brasile : Bolsonaro vince il primo turno - il Sudamerica vira a destra? : Sul Brasile, Paese da 147 milioni di elettori e prima economia del Sudamerica, soffia il vento del populismo.

Brasile - chi è Bolsonaro - favorito alla presidenza. Disse : “Meglio un figlio morto che gay” : Il candidato di estrema destra, grande favorito al ballottaggio che si svolgerà tra 20 giorni, ha ottenuto il sostegno di Matteo Salvini che stamattina si è congratulato con lui. Bolsonaro, però, è un nostalgico della dittatura militare, omofobo, razzista e violento.Continua a leggere

Brasile : Bolsonaro 46 - 2% - Haddad 28 - 9% - scrutinio al 98 - 75% : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Al via la Perugia-Assisi, attesi 25mila Terremoto di magnitudo 4.8 nel Catanese Manovra, Def scommette su crescita ma da 2020 Iva torna a salire Salvini, la nostra è ...

Elezioni Brasile - Jair Bolsonaro vince con il 46% dei voti. L’autoritarismo trionfa sui resti dei partiti tradizionali : L’uragano Jair Bolsonaro alla fine ha travolto il Brasile, superando le aspettative della vigilia. Il candidato di estrema destra brasiliano ha sfiorato il passaggio al primo turno raggiungendo il 46,03% dei voti, e mettendo una seria ipoteca sull’elezione al secondo turno che si disputerà il prossimo 28 ottobre. Lo sfidante sarà Fernando Haddad del Partito dei lavoratori che ha raccolto al 29,28% dei consensi. E sarà la sfida tra due visioni ...

Il "Truce" Bolsonaro ipoteca la vittoria in Brasile : “Il 28, tutti al mare”, aveva detto Jair Bolsonaro ai giornalisti che lo aspettavano davanti al seggio in cui era andato a votare. Invece, il 28 ci sarà comunque un ballottaggio, tra lui e il candidato del Partito dei lavoratori (Pt) Fernando Haddad. Ma la vittoria al primo turno l’ha sfiorata davve

Brasile - elezioni : Bolsonaro vince al primo turno. Ballottaggio con Haddad il 28 ottobre : Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, avvicindandosi al 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti. Il candidato di estrema destra, ex ...

Brasile - l'estrema destra di Bolsonaro vince il primo turno con il 46 - 2% : Jair Bolsonaro ha trionfato oggi nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, con il 46,27% dei voti e staccando Fernando Haddad, 28,95%,, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di ...

ELEZIONI Brasile - BOLSONARO SFIORA 50%/ Ultime notizie risultati - candidato destra : "Senza brogli avrei vinto" : ELEZIONI presidenziali BRASILE: BOLSONARO SFIORA il 50%. Ultime notizie e risultati: il candidato di estrema destra supera le aspettative dei sondaggi. Male Fernando Haddad, erede di Lula. (Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 08:30:00 GMT)

Elezioni Brasile - Jair Bolsonaro vince con il 46% dei voti. Ma non basta per evitare il ballottaggio : Jair Bolsonaro ha stravinto, ma il il 46% di preferenze al primo turno delle presidenziali in Brasile non gli permette di salire sulla poltrona di Presidente, per la quale serve la maggioranza assoluta, ed evitare il ballottaggio nel quale, il 28 ottobre prossimo, dovrà fronteggiare Fernando Haddad, candidato del Pt, il Partito dei Lavoratori degli ex presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. “Ho la certezza che vinceremo al ...

Brasile : Bolsonaro 46 - 2% - Haddad 28 - 9% : ANSA, - SAN PAOLO, 8 OTT - Con il 98,75% dei voti scrutinati, Jair Bolsonaro , estrema destra, è ufficialmente il vincitore del primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane, con il 46,27% dei ...

Elezioni in Brasile - l'estremista di destra Bolsonaro largamente in vantaggio al primo turno Il nostalgico della dittatura; chi è : L'ha dominata come nelle previsioni Bolsonaro, con una vaga piattaforma di liberismo nell'economia e mano dura contro la criminalità e le minoranze. Contro la sinistra «ladra», il populismo e la ...