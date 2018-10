Brasile | Bolsonaro sfiora il 50% al primo turno delle presidenziali

In Brasile valanga Bolsonaro - sfiora la presidenza già al primo turno : Un terremoto politico di chiaro stampo conservatore si è abbattuto sul Brasile, con il leader di estrema destra Jair Bolsonaro che è arrivato ad un soffio dal diventare presidente già al primo turno. L’ex capitano dell’esercito, famoso per le sue dichiarazioni misogine, razziste e omofobe e la nostalgia dichiarata per il regime militare, ha strappa...

Brasile al voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : L’onda lunga della destra di Jair Bolsonaro cala sul Brasile, mentre il candidato di Lula da Silva Fernando Haddad prova disperatamente a rincorrere. Un esercito di 147 milioni di elettori si è recato alle urne in un clima durissimo che potrebbe diventare incandescente nell’eventuale ballottaggio a fine mese. Bolsonaro ha votato di prima mattina a ...

