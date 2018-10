Brasile | al primo turno Bolsonaro vola e accusa | Senza il voto elettronico sarei già

Bolsonaro (estrema destra) trionfa al primo turno delle presidenziali in Brasile : ora ballottaggio : Il candidato di destra è arrivato al 46% e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che ha...

Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle presidenziali in Brasile : Il candidato di destra è arrivato al 46 per cento e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che è arrivato al 29 per cento

