Boxe – Mirko Natalizi debutta al Teatro Principe

Boxe : Mirko Natalizi vince in due riprese contro il serbo Sladjan Dragisic all’esordio tra i pro : Mirko Natalizi continua a dare ulteriori conferma sul suo talento. Il pugile laziale, salito alla ribalta nell’ultimo periodo per la sua grinta e per la sua caparbietà, ha convinto tutti all’esordio tra i pro sul ring della tensostruttura PalaG, sulla spiaggia di Gatteo Mare in provincia di Forlì-Cesena. Il 24enne di Roma ha affrontato il 32enne serbo Sladjan Dragisic (4-13-0). Un combattimento che non ha avuto storia nel quale il ...