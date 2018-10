Bosnia | vince il separatista serbo Dodik Filorusso | definì il Paese un “non-Stato”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 ottobre 2018) A capo dellaci sarà un uomo che ha definito ilun “concetto fallito“, un “non-Stato” e la capitale Sarajevo “territorio straniero“. Il nazionalistaMiloradha battuto il moderato Mladic Ivanic nella corsa al seggio-ortodosso della presidenza tripartita comecomunica il presidente della commissione elettorale Branko Petric, specificando che l’affluenza al voto è stata del 53%. Secondo gli ultimi dati disponibili, basati sull’85% delle schede scrutinate,era in vantaggio con il 56% dei voti sul rivale. Gli altri due capi dello Statoco saranno il nazionalista islamico Sefik Dzaferovic per la parte musulmana e il socialdemocratico Zelijko Komsic per quella croata-cattolica. La presidenza della Repubblica balcanica, secondo gli accordi di Dayton che posero fine alla guerra nel 1995, è infatti un ...