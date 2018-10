Borse verso partenza in rosso dopo le mosse della Banca centrale cinese

ilsole24ore

: RT @Cartabellotta: #LeggediBilancio: per rilanciare #sanita servono 4 miliardi: contratti, sblocco turnover, stop superticket, nuovi LEA, b… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #LeggediBilancio: per rilanciare #sanita servono 4 miliardi: contratti, sblocco turnover, stop superticket, nuovi LEA, b… - AleSalvi12 : RT @Cartabellotta: #LeggediBilancio: per rilanciare #sanita servono 4 miliardi: contratti, sblocco turnover, stop superticket, nuovi LEA, b… - TortorelliVinc : RT @PiraniP: La situazione economica del Paese continua ad essere delicata. Lo spread e' continuato a salire e le borse europee presentano… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Attesa un’apertura negativa per le piazze azionarie europeeche laha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. Shanghai chiude in forte calo (-3,4%)...