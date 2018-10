: Borse Ue deboli, a Milano Mib -1,06% - NotizieIN : Borse Ue deboli, a Milano Mib -1,06% - TelevideoRai101 : Borse Ue deboli, a Milano Mib -1,06% - Gattapo : Lo spread scende leggermentmem: sotto 280 punti, Borse deboli -

Avvio debole per leeuropee che risentono del tonfo del mercato azionario di Shanghai. Parigi a -0,4%, Francoforte -0,5%, ribassi intorno allo 0,30% a Londra e Madrid. Piazza Affari apre in netto calo con il Mib a -1,06% e l'All Share a -0,97% Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 293,5 punti rispetto ai 285della chiusura di venerdì. L'euro apre in calo a 1,1504 dollari. Realizzi sul greggio:il future sul Wti scivola di oltre mezzo dollaro a 73,78 dollari al barile e Brent arretra a 83,31 dollari.(Di lunedì 8 ottobre 2018)