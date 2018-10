Borse europee chiudono in rosso | tonfo per Milano; spread a 307 punti

Prudenza tra le Borse europee : Partenza all'insegna della Prudenza per le principali borse europee con gli investitori in attesa di 'testare' la forza dell'economia statunitense, con i numeri di settembre sul mercato del lavoro

Piazza Affari e Borse europee dovrebbero aprire poco mosse - oggi i dati sul lavoro Usa : Indicazioni importanti in quanto tenute in considerazione dalla Federal Reserve per definire la sua politica monetaria e che assumono ancora più importanza dopo le ultime dichiarazioni del ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 21% : 9.22 Apertura in calo per le Borse europee, in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti e delle conseguenti decisioni della Federal Reserve. A Piazza Affari,l'Ftse mib segna -0,21% a 20.569 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 279 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,33%. Londra -0,16%, Parigi e Francoforte entrambe a -0,06%. Euro a 1,1514 dollari e 131,14 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Le Borse europee chiudono in calo; Milano -0 - 59% : ... spinto dall'ottimismo sull'economia Usa. A Londra l'Ftse 100 cede l'1,22% a 7.418,34 punti, a Parigi il Cac arretra dell'1,47% a 5.410,85 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,35% a 12.244,14 punti.

Borse europee in calo - Milano a -0 - 11% : 9.30 Apertura in lieve calo per le Borse europee, dopo i guadagni di ieri,in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Usa che saranno diffusi domani. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,11% pari a 20.713 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 274 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,28%. Londra -0,24%, Parigi -0,36% e Francoforte -0,13%. Euro a 1,1479 dollari e 131,23 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Avvio di seduta contrastato per le Borse europee : Roma, 3 ott., askanews, - Avvio di seduta contrastato per le borse europee. Francoforte cede lo 0,42%, mentre Parigi si mostra in rialzo dello 0,38%. Bene anche Londra che guadagna lo 0,25%.

Borse europee in rialzo - Milano a +1 - 28% : 9.20 Apertura in rialzo per le Borse europee, con Milano la migliore. Attesa la pubblicazione della nota di aggiornamemto al Def. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,28% e l'All Share +1,31%. Margine Btp-Bund tedesco in netto calo, a 284 punti in avvio.Rendimento del decennale al 3,3%. Londra +0,22%, Parigi +0,4% e Madrid +0,66%. Borsa di Francoforte chiusa. Euro a 1,1583 dollari e 131,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee incerte - Milano a -0 - 53% : 9.31 Apertura contrastata per le Borse europee, dopo l'accordo Usa-Canada per rinnovare il Nafta. A Piazza Affari, l'Ftse Mib ha aperto a -0,53% per poi girare in positivo con +0,3% a 20.811 punti. Il margine tra Btp e Bund tedesco ha aperto in rialzo a 272 punti in avvio, per poi salire ancora a quota 274. rendimento al 3,2%. Londra -0,46%, Parigi -0,04% e Francoforte +0,21%. Euro a 1,1585 dollari e 132,03 in apertura dei mercati valutari ...

Le Borse europee aprono la giornata tutte in ribaoo : Roma, 28 set., askanews, - Avvio con ribassi generalizzati per le borse europee. Parigi cede lo 0,51%, mentre Francoforte perde lo 0,53%. Meglio Londra che cede appena lo 0,18%.

Borse europee poco mosse in attesa Fed - Milano -0 - 10% : Le Borse europee chiudono poco mosse, dopo aver scambiato con cautela per tutta la seduta in attesa delle decisioni della Federal Reserve, che dovrebbe procedere a un nuovo rialzo dei tassi di ...

Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio - attenzione a Unicredit e Tenaris : Si prevede un avvio poco mosso per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo i guadagni di ieri. Sui mercati dovrebbe dominare la prudenza in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve. Questa sera, la banca centrale americana concluderà la riunione di due giorni con un possibile annuncio di un nuovo rialzo dei tassi di riferimento, ...

Piazza Affari ancora in rosso insieme alle Borse europee : Continua sull'onda delle vendite la giornata di Piazza Affari e delle altre principali Borse europee . A pesare sul sentiment degli investitori ancora le tensioni commerciali. La Cina ha cancellato i ...

Dopo i Bitcoin la speculazione ha scommesso sulla marijuana - che adesso arriva sulle Borse europee - : I titoli del settore - così come fondi hedge specializzati come il Tribeca global natural resources che solo lo scorso anno ha guadagnato il 153%, migliore al mondo

Dopo i Bitcoin la speculazione ha scommesso sulla marijuana (che adesso arriva sulle Borse europee) : I titoli del settore - così come fondi hedge specializzati come il Tribeca global natural resources che solo lo scorso anno ha guadagnato il 153%, migliore al mondo nella classifica stilata dalla società di consulenza Prequin - sono in rialzo da diversi mesi. E ora la cannabis arriva sui mercati europei...