Bordoni | Trastevere occupata da marea di mondezza

romadailynews

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Roma – “discarica a cielo aperto. Il problema dei rifiuti a Roma e’ un problema grave che tocca un po’ tutte le zone ma quello che si vede la notte passeggiando pere’ veramente sconvolgente. Unadi ‘monnezza’ occupa le sue stradine. Un quartiere che per la sua tipicita’ e per la sua bellezza dovrebbe essere tutelato riversa in balia dei rifiuti”. “Rifiuti meta di gabbiani e topi che rompendo le buste accatastate rendono il panorama ancora peggiore. La quantita’ dei locali in zona, che sono poi cuore pulsante della Citta’ tra turismo e commercio, non giustifica di certo carenze di questo tipo da parte dell’amministrazione”. Cosi’ in una nota Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. L'articolodadiproviene da ...