Bolsonaro estrema destra trionfa al primo turno delle presidenziali in Brasile | ora

In Brasile vola l'estrema destra Bolsonaro avanti di 17 punti : Sarà un testa-a-testa tra il candidato dell'estrema destra Jair Bolsonaro e quello socialista Fernando Haddad a decidere il 28 ottobre chi sarà il prossimo presidente brasiliano. Bolsonaro, il 'trump dei Tropici' come lo ha chiamato qualcuno, ha sfiorato la vittoria al primo turno (46,05%) Segui su affaritaliani.it

Elezioni in Brasile - al primo turno trionfa Jair Bolsonaro - candidato di estrema destra : Jair Bolsonaro , candidato della destra conservatrice ed ex militare, ha staccato di oltre 20 punti percentuali Fernando Haddad, esponente progressista sostenuto anche dall'ex presidente Lula. Tra 20 il ballottaggio.Continua a leggere

Elezioni in Brasile - candidato estrema destra Bolsonaro sfiora il 50 per cento : Seduto accanto al suo consigliere economico, Paulo Guedes, Bolsonaro ha sottolineato che "il Brasile è ormai al bordo dell'abisso", perché la classe politica ha fatto "affondare il paese nella sua ...

Brasile - accoltellato durante un comizio il candidato dell’estrema destra : il video dell’aggressione a Bolsonaro : Il candidato dell’estrema destra alle presidenziali in Brasile , Jair Bolsonaro , è stato accoltellato allo stomaco durante un comizio a Juiz de Fora. Nel video , il momento in cui l’aggressore, Adelio Bispo de Oliveira, ferisce il politico dato in vantaggio nei sondaggi. Bolsonaro ha poi registrato un breve video dall’ospedale, dove è stato ricoverato d’urgenza e dove le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravi: ...

Brasile - accoltellato Bolsonaro Candidato di estrema destra alla presidenziali di ottobre : Il Candidato di estrema destra è in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre. Colpito al fegato, non si teme per la sua vita