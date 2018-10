Bologna | Skorupski infortunato | salta le gare con la Nazionale

sportfair

: Skorupski si fa male, niente Polonia. Il portiere del Bologna si è fatto male contro il Cagliari | #ANSA - ansacalciosport : Skorupski si fa male, niente Polonia. Il portiere del Bologna si è fatto male contro il Cagliari | #ANSA - ansacalciosport : Skorupski si fa male, niente Polonia. Il portiere del Bologna si è fatto male contro il Cagliari | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Skorupski si fa male, niente Polonia Il portiere del Bologna si è fatto male contro il Cagliari -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Lukasznon giocherà con la sua Polonia a causa di botta all’avambraccio ricevuta durante la gara trae Cagliari Lukasznon parteciperò alle prossimedellapolacca. Il portiere delha infatti deciso di non rispondere alla convocazione della Polonia a causa di un problema fisico che lo ha costretto al forfait. Si tratta di una botta all’avambraccio subita durante la gara trae Cagliari, problema che verrà monitorato nelle prossime ore per decidere come procedere con gli allenamenti e se effettuare uno stop nei prossimi giorni.L'articololecon laSPORTFAIR.