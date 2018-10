Bologna Award ad Antonia Klugmann

ilfriuli

: A Sunita Narain il Bologna Award - Emilia-Romagna - Ansa_ER : A Sunita Narain il Bologna Award - Emilia-Romagna - mauneobux : #News #Ambiente Premio Bologna Award ad ambientalista indiana Sunita Narain -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) ...a Sunita Narain 'per aver individuato nel cibo l'elemento strategico dello sviluppo sostenibile e per le innovative ricerche sul tema portate avanti in questi anni attraverso il Centro Scienza e ...