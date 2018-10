Boban | ' Il Var sta ripulendo il calcio | perfetto per l' Italia Milan | nuovo ciclo con

Boban - intervista a tutto tondo : “La Croazia - il Var - il Milan : ecco cosa ne penso” : Intervenuto a “Radio Anch’io Sport” su Radio Uno, Zvonimir Boban, attuale vice segretario della FIFA, ha commentato il percorso della sua Croazia agli ultimi Mondiali: “Il Mondiale è stato indimenticabile anche per la mia piccola Croazia, perché di fatto il Mondiale lo ha vinto anche perdendo in finale. Forse per la prima volta nella storia ci sono stati due vincitori. Non abbiamo sfruttato la rigidità del primo ...