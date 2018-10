Bill Skarsgård di Castle Rock è diventato padre

blogo

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Pennywise ha un figlio., 28enne attore svedese lanciatissimo dopo il boom cinematografico di IT in cui ha dato vita allo spaventoso pagliaccio di Stephen King, èpapà in gran segreto. La 33enne Alida Morberg, sua compagna, ha dato alla luce la primogenita di casa a inizio ottobre, come rivelato dai tabloid svedesi. Non a caso la Morberg ha saltato la promozione della serie tv Black Lake, andata in scena la scorsa settimana. Questo perché il giorno prima Alida era in ospedale a partorire. La piccola, al momento senza nome, è nata il 1° ottobre.di08 ottobre 2018 22:07.