Berlusconi al governo | ​ Speriamo non duri a lungo

Berlusconi : Salvini sta deludendo Nord - presto governo salterà : Milano, 5 ott., askanews, - "È indispensabile rilanciare la coalizione di centrodestra" e "la realtà ci porterà a poterlo fare, e spero presto". Perchè "non passerà molto tempo che gli imprenditori ...

Alba Parietti contro Governo M5s-Lega : "Ridateci Berlusconi"/ Su Mimmo Lucano : "Inchiesta pretestuosa" : Alba Parietti contro Governo M5s-Lega: "Ridateci Berlusconi". La showgirl ha poi commentato l'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano: "Inchiesta pretestuosa"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Berlusconi : auspico la fine del governo : 21,20 Il reddito di cittadinanza è una misura "negativa, distruttiva". Lo sostiene il leader di FI,Berlusconi."E' un disastro perchè spingerà molti a non cercare più lavoro,molti a lasciare il lavoro,tanto paga lo Stato.Non elimina la povertà,ma porta un gran buco nero nel bilancio". "Continuiamo a rivolgerci a Salvini e alla Lega perchè i programmi di Centrodestra e M5S sommandosi non possono portare altro che all'esplosione del bilancio. ...

Berlusconi : “Il reddito di cittadinanza distruggerà l’Italia. Spero che il governo cada presto” : "Il reddito di cittadinanza non credo sia una misura che possa portare all'eliminazione della povertà come dice chi la propone, ma soltanto un gran buco nero nel bilancio dello Stato. Sarà un disastro che spingerà molti a non cercare più un lavoro e molti che lavorano a lasciarlo", ha dichiarato Silvio Berlusconi nel corso di un vertice tenutosi a Palazzo Grazioli.Continua a leggere

Def - Berlusconi : “Reddito cittadinanza è un disastro. Salvini rifletta - auspico la fine di questo Governo” : “Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un’ingiustizia per chi lavora”. Così Silvio Berlusconi ...

Berlusconi : sono preoccupato dalla deriva autoritaria del governo - siamo vicini al baratro : Silvio Berlusconi si è detto "preoccupato dalla deriva autoritaria" dei 5 stelle e che questo governo porti al "baratro" non solo economico ma anche sul fronte delle ‎libertà. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo - ha aggiunto - e il centrodestra si ripresenterà agli elettori".‎

Pd manifestazione contro Governo/ Ultime notizie - 70 mila a Roma : Martina - "Di Maio cameriere di Berlusconi" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:28:00 GMT)

Berlusconi pressa il governo : manovra anti Italia - cambiate : I paragoni del centrodestra con i Paesi in grave crisi si sprecano, sulla manovra economica del governo gialloverde. Si parla di Argentina, di scenario greco, di Di Maio al balcone come il presidente del Venezuela Maduro.Quella che è stata ribattezzata la "manovra contro il popolo", per Forza Italia è davvero preoccupante e il leader Silvio Berlusconi rivolge un appello "a questa maggioranza e a questo governo affinché cambino le cose che hanno ...

Manovra - l’appello di Berlusconi al governo : “Fermatevi - fate male agli italiani e li impoverite” : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel giorno del suo 82esimo compleanno lancia un appello al governo sulla Manovra: "Cambino le cose che hanno deciso, perché sono cose che fanno male all'Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani. Andiamo tutti verso un impoverimento che non è logico".Continua a leggere

Domenica Pd in piazza contro il governo M5s-Lega. Berlusconi : 'Manovra impoverisce tutti' : I dem divisi verso il congresso ma uniti contro la manovra. Tajani avverte DI Maio: i balconi non hanno mai portato bene -

Manovra - Berlusconi : “Fa male a italiani. Mi appello a maggioranza e governo” : “Sono cose che fanno male all’Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno, commenta la Manovra Lega-M5S. Intervistato in esclusiva da Alessandro Poggi, per Night Tabloid – in onda lunedì sera su Raidue – in occasione dei suoi 82 anni, il Cavaliere spiega di non condividere la decisione del governo giallo-verde di fissare il rapporto ...

